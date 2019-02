Los docentes rechazaron la propuesta del Ejecutivo y falta definir las medidas de fuerza

Si bien el ministro de Hacienda Sebastián Véliz ya había adelantado, en la edición de ayer de LA UNION, que escucharían a los docentes pero no habría modificaciones en la propuesta salarial, los docentes asistieron a la convocatoria y a lo largo de diferentes alocuciones, quedaron sin destrabar el conflicto.

La propuesta del 26 por ciento se mantuvo, y se divide en tres pagos no acumulativos: 10% en febrero, 8% en junio y 8% en agosto. La variante hecha en esta nueva reunión fue la de blanquear dos adicionales que estarían en negro, lo que generaría el incremento del punto índice. Además, en la nueva oferta se incluye la activación de la cláusula gatillo a partir del mes de agosto.

Juan Godoy, referente de SUTECA, se expresó al respecto y dijo que “es muy triste que se discuta un empate y no una mejora. Nosotros pudimos justificar el porqué de nuestro reclamo pero, como el año pasado, no dieron el brazo a torcer”.

Según Godoy, quien se mostró intranquilo por no llegar a un acuerdo, era el ministro Gutiérrez. Y dijo: “al ministro se lo notaba nervioso, como necesitando llegar sí o sí a un acuerdo, porque si no se cerraba ahora, ya no entraba la primera cuota en la liquidación de febrero. Era su justificación. Y en realidad el apuro era político, el lunes y martes es feriado, y el miércoles ya empezarían las clases, pero ellos solo piensan en el año político”.

Dentro del planteo y ante eventuales medidas de fuerza, Godoy aseguró, que “mañana tendremos definiciones respecto al paro del 6 y 7. Esta es una posibilidad que se está evaluando desde CTERA y UDA y seguramente adheriremos. Ya le planteamos al ministro el acuerdo que teníamos respecto a los descuentos en los paros nacionales, que no se respetaron y hasta descontaron fines de semana. Los docentes en este momento están amedrentados con estos descuentos mal hechos que incluso si los reclaman demoran 6 meses en darles respuesta”.

El nuevo llamado, para discutir la pauta salarial, sería para el segundo martes de marzo, 12, “la única forma de frenar las medidas de fuerza es que se acerquen a lo que solicitamos, no queremos tantas explicaciones en pizarra y más respuestas en los montos concretos”.

A su vez, planteó que “nosotros necesitamos respuestas, ahora tenemos que enfrentar los tarifazos, el aumento de boleto, cuando en otras provincias los docentes también tienen el beneficio de transporte gratuito, entre otros muchos temas, es importante que reconozcan nuestro trabajo”.

Por otro lado, se rechazó la bonificación por título que había propuesto ADUCA por considerarla “discriminatoria” y que va en contra del Estatuto Docente.

Para Godoy, hubo una traición de Gutiérrez al gremio más afín del gobierno.