Jorge Lanata sigue internado: está mejor y esperan los resultados de los estudios

Jorge Lanata fue internado el sábado en la Fundación Favaloro por un cuadro de fiebre y diarrea. “Iban a darme de alta hoy, pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero me quedé”, contó el periodista al diario Clarín.

“Puede ser una intoxicación con antibióticos o gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben”, dijo el conductor de radio Mitre. Y agregó, con humor: “No recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa aviso”.

“Estoy hecho pelota. Tuve mucha fiebre, hace 4 días que sube y baja. Tuve una descompostura muy desagradable de comentar y también nauseas.Todavía no saben bien qué es”, amplió al dialogar con radio Mitre.

“Tengo anticuerpos de dengue y no podés tener anticuerpos si no lo tuviste. Estoy tirado en la cama, internado hace 4 días. Nada grave ni incurable. Esto pasará. Al mosquito que me picó le deseo la muerte. Si es que es eso”, cerró.

Lanata volverá a la televisión el 11 de marzo con un programa en TN. Hará en un ciclo de entrevistas, de 45 minutos de duración, que irá de lunes a jueves a las 23.30.

Según el sitio Infobae, Lanata planea entrevistar a todo tipo de personas y no solamente a famosos. ¿Su objetivo? Conocer la vida de gente anónima con historias para contar. Si bien pasarán las personalidades del país, también la producción está buscando historias de vida que merezcan ser contadas.