Moreno cumplió su sueño: “Todas las noches pensaba si algún día iba a pasar esto”

Anibal Moreno jamás podrá olvidar el 2019. Es que el catamarqueño de 19 años se fue a disputar el Sudamericano Sub 20 de Chile como jugador de reserva, la rompió vistiendo la camiseta Argentina y regresó para sumarse directamente con el plantel superior para, en menos de un mes, tener la chance de debutar oficialmente en un Coloso colmado ante San Martín de San Juan:“La Selección es muy linda pero yo, imaginate, todas las noches estuve pensando si algún día iba a pasar esto. Siempre cuando estoy en la Selección disfruto al máximo pero todavía no puedo creer esto”, afirmó el volante que en pocos minutos mostró dos o tres movimientos bárbaros e incluso tuvo tiempo para ponerle una puñalada como pase para que Alexis Rodriguez quede cara a cara con Ardente.

El debut

“Cuando me dijo Héctor que entraba por Maxi estaba muy nervioso. Significa mucho Maxi, es una gran persona, un gran jugador y estoy muy agradecido”.

Primera asistencia

“El loco Rodriguez se generó bien el espacio. Fue un lindo pase, nada mas”.

La recompensa

“Yo hace mucho vengo peleando, entrenando, pensando si iba a llegar este momento. Hoy que estoy acá, lo estoy disfrutando muchísimo y cuando esté en la Selección lo haré la máximo también”.

Sin vacaciones

“Cuando llegué del Sudamericano y hablé con Héctor (Bidoglio), me dijo sobre tomarme vacaciones pero yo no veía la hora de estar acá. Tenía muchas ansias de conocer a mis compañeros. No me arrepiento de no tomarme vacaciones, estoy disfrutando al máximo y estoy muy agradecido”.

El apoyo de larga distancia

“En la semana estuve hablando con mi familia, con mi mamá mas que nada que es la que vive trabajando. Por cosas del trabajo y de la vida me esta alentando desde Catamarca como toda mi familia”.