Continúa la polémica por la cuota solidaria destinada al SOEM Capital

La polémica en torno a la cláusula incluída en el acuerdo salarial entre el municipio capitalino y el SOEM sumó un nuevo capítulo y, paradójicamente, puso en las misma vereda a un diputado del oficialismo y a un concejal del Frente Cívico y Social. Es que al igual que Simón Hernández, quien ahora se mostró en contra de ese punto del acta firmada por el intendente Raúl Jalil y el secretario general del sindicato, Walter Arévalo, fue un viejo “enemigo” del gremialista, Daniel Lavatelli.

El legislador realizó una publicación en su cuenta personal de Facebook, cuestionando la cláusula y, como sucedió con los dichos de Hernández, despertó el enojo de Arévalo que lo calificó de “diputonto”. “Qué importante hubiera sido esa decisión, si ese dinero iba para los empleados del municipio de la Capital. Aportando más dinero para los trabajadores en estos tiempos de crisis. Es necesario crear una auditoría económica para los sindicatos para contar con mayor #Transparencia” publicó el diputado oficialista.

Y la respuesta no demoró en llegar. “Hay un diputonto que pide auditoría a los sindicatos cuando no es capaz de pedir una auditoría en el Gobierno al cual acompaña o lo pusieron a acompañar. La cuota solidaria, que no se por qué le pusieron así... servirá para pagar tratamientos de adicciones para mis compañeros. A estos diputontos que hablan sobre los malos hábitos de la Policía, les comenzó a dañar la cabeza la droga y el alcohol” restrucó Arévalo y, agregó: “la cordura que me pide a mí se la olvidó cuando mis compañeros de tránsito le quitaron el vehículo, se supone, en estado de ebriedad”.

A lo largo de la jornada de ayer, las publicaciones de uno y otro se repitieron hasta la noche y a ello se sumaron diferentes usuarios que publicaban a favor y en contra de los implicados.

En una de las últimas publicaciones, Lavatelli remarcó que Arévalo le molesta que le pidan transparencia al gremio y se preguntó “ ¿Como se hace para tener una casa como la de Arévalo? ¿Y los autos? Entre otras cosas. Debo ser muy malo para los números, yo que nunca pude comprar una casa ni un auto y vivo con mis viejos”.

Además, le pidió al sindicalista que defienda a los precarizados y en un tiro por elevación al intendente Jalil cuestionó la envergadura que alcanzó la precarización laboral en el municipio. “Esa plata sí tendría que haber ido para los miles y miles de #PRECARIZADOS del municipio de la Capital. A esos que Arévalo le ciñó la mordaza y no tienen voz. Los precarizados que Arévalo no quiere representar y que ocupan el índice más alto de precarizados de toda la historia del municipio de la capital. Hoy los precarizados que Arévalo no se quiere hacer cargo cobran menos de 10.000 y algunos menos de 5000”, escribió.

Por último, el sindicalista aceptó la propuesta de realizar un debate y opinó que el legislador “tendría que auditar qué se hacen con los fondos de OSEP, para eso le paga la sociedad de Catamarca”.

“No estaría malo debatir, pero con rinoscopía por delante, no vaya a ser que le pregunte en qué te convertiste Daniel o en qué te convirtieron. Y conteste en diputonto”, comentario al que le agregó algunos insultos.

La discusión, seguramente, continuará y se centrará en cuestiones personales, de baja estrofa y demostrando el poco vuelo que tiene buena parte de la clase dirigente de la provincia.