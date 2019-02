Cristina Kirchner: "Néstor cumpliría años y yo debería estar en Río Gallegos"

Cristina Kirchner debió presentarse este lunes en los Tribunales de Comodoro Py ante el Juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación de 8 causas relacionadas a casos de supuesto pagos de coimas en la obra pública.

Cristina Kirchner fue acompañada por Eduardo Valdez y desde el Vaticano, donde se encuentra en este momento, Juan Grabois le mando un afectuoso saludo en la mañana de hoy.

La exmandataria argentina no declaró y en cambio presentó un escrito. Sin embargo, también se expresó en las redes sociales y publicó en su cuenta de Twitter:

"Hoy, 25 de febrero, Néstor cumpliría años y yo debería estar en Río Gallegos, como siempre. No voy a poder porque Bonadío, que en 2015 allanó las oficinas de Máximo el día del cumpleaños de su hijo y el año pasado allanó mi casa durante el cumpleaños de la hija de Florencia..."

Asímismo, la expresidenta Cristina Kirchner denunció en Comodoro Py que "se han armado un montón de causas" en su contra para generar "noticias de un alto impacto mediático" y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio cometieron "verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas" en su contra.

"No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública", enfatizó Cristina Kirchner a través de un escrito que presentó ante el juez Bonadio.

Para la exmandataria "han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal" con el objetivo, según dijo, de "tratar de inventar pruebas".

"Tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por (Marceloo) D Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado", señaló.