Corte de luz programado para mañana

AVISO DE SUSPENSION DE SERVICIO
FECHA: MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019.
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019.
HORARIO: 07:00 A 12:00 HS.
SOLICITADO POR: EMPRESA INGENIERÍA MONTI
DISTRIBUIDOR/S: LINEA DE ALTA TENSIÓN 132kV HUACRA CATAMARCA
ALIMENTACION: ET HUACRA
MOTIVO: TRABAJOS EN LAT 132kV HUACRA CATAMARCA. TENDIDO CABLE FIBRA ÓPTICA ENTRE E.T. VALLE VIEJO Y E.T. CATAMARCA.
ZONA EN MT: FUERA DE SERVICIO LAT 132KV HUACRA- CATAMARCA
FUERA SERVICIO TRAFO Nº:1 E.T. VALLE VIEJO
USUARIOS AFECTADOS:
SE REALIZARAN MICROCORTES PARA TRANSFERENCIAS DE DEMANDA, AL COMENZAR Y AL FINALIZAR LAS TAREAS; AFECTANDO A LOS USUARIOS DEL DPTO. VALLE VIEJO, FRAY MAMERTO ESQUIU, AMBATO (LA PUERTA), LA MERCED, CHAÑARITOS POR RUTA Nº:33 DESDE VALLE VIEJO HASTA SAN MARTIN, FABRICA ALPARGATAS TEXTIL RUTA PROVINCIAL Nº:33.