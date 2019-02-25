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Corte de luz programado para mañana

AVISO DE SUSPENSION DE SERVICIO 

FECHA: MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019.

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019.

HORARIO: 07:00 A 12:00 HS.

SOLICITADO POR: EMPRESA INGENIERÍA MONTI

DISTRIBUIDOR/S: LINEA DE ALTA TENSIÓN 132kV HUACRA CATAMARCA

ALIMENTACION: ET HUACRA

MOTIVO: TRABAJOS EN LAT 132kV HUACRA CATAMARCA. TENDIDO CABLE FIBRA ÓPTICA ENTRE E.T. VALLE VIEJO Y E.T. CATAMARCA.

ZONA EN MT: FUERA DE SERVICIO LAT 132KV HUACRA- CATAMARCA

FUERA SERVICIO TRAFO Nº:1 E.T. VALLE VIEJO

USUARIOS AFECTADOS:

SE REALIZARAN MICROCORTES PARA TRANSFERENCIAS DE DEMANDA, AL COMENZAR Y AL FINALIZAR LAS TAREAS; AFECTANDO A LOS USUARIOS DEL DPTO. VALLE VIEJO, FRAY MAMERTO ESQUIU, AMBATO (LA PUERTA), LA MERCED, CHAÑARITOS POR RUTA Nº:33 DESDE VALLE VIEJO HASTA SAN MARTIN, FABRICA ALPARGATAS TEXTIL RUTA PROVINCIAL Nº:33.

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