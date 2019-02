Boca frenó a Defensa, le sacó el invicto y le impidió ser puntero junto a Racing

Defensa y Justicia expone su invicto y tiene una difícil prueba ante Boca, en un partido de la vigésima jornada de la Superliga. El encuentro se juega en el estadio Norberto Tomaghello, controlado por el árbitro Fernando Echenique y televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Pocas veces se vio un primer tiempo como el de este encuentro. El Halcón aplastó al Xeneize. Lo borró de la cancha con su juego de toque y toque, intensidad y precisión, con un Domingo Blanco brillante (al que no le cobraron un penal). No pisó el área rival el conjunto azul y oro. Pero increíblemente, el local no pudo convertir ninguna de todas las situaciones que tuvo para abrir el marcador.

Y haciéndole caso a esas máximas del fútbol, Boca aprovechó la única que tuvo para amargar a Defensa. A los cinco minutos del complemento, Carlos Tevez la puso al lado del palo de Ezequiel Unsain, quien tuvo una floja respuesta. El que no lo merecía estaba 1-0 arriba en el marcador.

Defensa sintió el cachetazo, pero se levantó y siguió dominando y buscando el gol. Pero las puertas se mantuvieron cerradas gracias a la gran tarea del arquero Esteban Andrada. No tenía que ser para el Halcón, que ahora deberá correr desde atrás para soñar con su primer título, aunque todavía depende de sí mismo.

El conjunto de Varela venía de quedar eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 3-0 como local frente al Botafogo (que ya lo había vencido 1-0 en la ida), y ahora habrá que ver cómo supera este duro golpe para la recta final del torneo, en el que no le quiere aflojar a Racing, que ahora le quedó a tres puntos. Por su parte, los de Gustavo Alfaro llegaron a las 38 unidades y se acomodó en el tercer lugar, peleando por un lugar en la próxima Copa Libertadores.