Corpacci, sobre el gran frente opositor: “Es imposible que el kirchnerismo quede afuera”

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, hizo de anfitrión de una cumbre opositora que reunió a Roberto Lavagna, un grupo de mandatarios provinciales- entre los que se encontró Lucía Corpacci- e intendentes en el marco de la tradicional Fiesta Nacional del Sol, que se desarrolló el fin de semana en la provincia cuyana. La convocatoria fue en torno a la aspiración de Lavagna de ser el candidato a presidente del PJ por acuerdo, es decir, sin tener que pasar por las PASO de agosto.

Pero mas allá de eso, en el encuentro la mayoría de los asistentes coincidieron en la idea de conformar un gran frente opositor que incluya no solo a todos los sectores del PJ -incluído el kirchnerismo- sino también de otros patidos, como el socialismo que estuvo representado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Sin embargo, quien se diferenció de esta postura fue el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien mantuvo su posición de no incluir al sector que lidera la expresidente Cristina Fernández.

Corpacci

En sintonía con lo que viene manifestando en diferentes oportunidades, la gobernadora Corpacci volvió a sostener frente a quienes participaron del mitín opositor la necesidad de conformar un frente amplio que incluya a todos los sectores y sobre todo al kirchnerismo. En diálogo con la prensa de la provincia cuyana, la mandataria catamarqueña comentó a la salida del encuentro: “Estamos trabajando para que estemos unidos los distintos sectores del peronismo. Creo que nos convoca la necesidad de estar unidos y en eso vamos a seguir poniendo todos nuestros esfuerzos”.

En esa línea, insistió en que es clave para el armado del peronismo nacional tratar de conciliar diferencias y señaló que “a la unidad llegamos con la decisión de todos, entendiendo que divididos nada es posible. Creo que es imposible pensar que el kirchnerismo pueda estar afuera. Eso es algo que tenemos que tener todos en claro. Es una opinión personal, que la manifiesto basándome en la realidad que uno ve en el país”.

A la hora de hablar sobre el abanico de precandidatos presidenciales con los que cuenta el justicialismo nacional y a la posible concreción de una gran PASO para definir quién será el candidato que enfrentará a Mauricio Macri, Corpacci prefirió la cautela. “Es muy prematuro decir que vamos a ir a una interna en las primarias con varios candidatos. Queda mucho tiempo hasta que se lleven a cabo las elecciones nacionales, pero creo que iniciar el camino es importante y que todos los días vamos dando muestras en todas las provincias que se puede lograr esa unidad. Si nosotros anteponemos el candidato a un proyecto de unidad vamos a fracasar”, sentenció.

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Gerarzo Zamora, opinó que “en el tema de política nacional, no hay que excluir a nadie. Hay que armar un frente amplio y patriótico, como lo dijo Lavagna, para salir de esta lógica binaria. No sirve de nada la grieta. No es negocio político para nadie”. A su vez, sobre Cristina Fernández expresó: “No descarto para nada a la expresidente, aunque pueda o no compartir su candidatura. En política, no hay amores ni odios eternos”.

Al mitín asistieron también el tucumano Juan Manzur (PJ gobernador), el santiagueño y radical opositor Gerardo Zamora (gobernador); los diputados nacionales Facundo Moyano (Ex Massa), José Luis Gioja (Frente para la Victoria), Marco Lavagna (Alternativa Federal), la randazzista Florencia Casamiquela, la senadora mendocina K Anabel Fernández Sagasti, más la intendente ultrakirchnerista de La Matanza, Verónica Magario; el peronista exgobernador bonaerense Daniel Scioli, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, y una gran cantidad de intendentes del Conurbano bonaerense.