Habló el hombre que acompañó a Natacha al complejo donde murió: "En ningún momento la vi consumir drogas"

Raúl Velaztiqui Duarte fue quien acompañó a Natacha Jaitt al encuentro laboral en el complejo de Tigre, donde la mediática murió. El hombre declaró en sede judicial que "en ningún momento" vio que la modelo hubiera consumido drogas durante la reunión, previo a su muerte. Sin embargo, aclaró que no vio en todo momento lo que pasaba porque desde su lugar tenía un campo visual reducido.

A la modelo y conductora la encontraron muerta en la madrugada del sábado en la cama de una habitación en el salón de eventos "Xanadú" en Tigre. Estaba desnuda y en posición cúbito dorsal. La autopsia determinó que sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a falla multiorgánica". Presentaba restos de cocaína en las fosas nasales y ninguna lesión externa.

Velaztiqui Duarte declaró en la causa y dijo que está "quebrado" por lo que pasó. "Soy una persona de bien, es una pesadilla lo que está pasando. Es tremendo y terrible lo que sucedió, y pido respeto", dijo el hombre, un ciudadano paraguayo de 49 años.

Explicó que conocieron en una reunión a Gustavo Rigoni, que los invitó a que fueran al complejo para avanzar en un proyecto laboral. Dijo que el encuentro estaba pautado para las 21 del viernes, pero que llegaron a las 22.30 por las intensas lluvias.

Además, indicó que había más gente en el lugar, que no conocían, y que no vio todo lo que pasaba porque desde el lugar en el que se encontraba estaba tenía un reducido campo visual. Dijo que "en ningún momento" vio a nadie consumir drogas, inclusive a Natacha. "No pasó nada adelante mío, caso contrario me habría ido", dijo en una entrevista a América 24.

Dijo que en el camino hacia el complejo "Natacha estaba bien, hablaban de trabajo" y que cuando se estaban por ir el dueño del lugar dijo que la modelo se había quedado dormida. "Le mandé un mensaje y no me contestó. Me pareció raro. La llamé y tampoco me respondía", dijo Velaztiqui Duarte.

Velaztiqui Duarte y Rigoni relataron que encontraron a Jaitt desvanecida en una habitación. Fue allí que al requisar el dormitorio los policías encontraron al cadáver de la modelo recostado sobre una cama, con los pies apoyados en el piso, sin ropa y rodeado de un cubrecama.

En el lugar estaban, además, otras tres personas, Gustavo Andrés Bartolini, Gaspar Fonolia y Luana Micaela Monsalvo, según surge del registro de las cámaras de seguridad que ya fue secuestrado por los investigadores. El primero fue detenido porque tenía pedido de detención, aunque por otra causa.

"Rigoni se explayó ampliamente sobre lo que ocurrió, habló sobre qué tipo de intimidad tuvieron, aunque aclaró que no tuvieron relaciones sexuales. No está imputado de nada", dijo el abogado José Vera respecto del dueño de Xanadú.

En tanto, los otros testigos también fueron interrogados por los investigadores. En las declaraciones se relevó todo lo que surge del Centro de Monitoreo de Tigre, donde se ve cuando los vehículos llegan y abandonan el lugar.

En esas imágenes se observa que en cierto momento tres personas se van cuando presuntamente Jaitt ya estaba muerta y luego de la llamada al 911, por lo que se realizaron distintas medidas para dar con ellos. Entre ellas un allanamiento a tres cuadras del salón, en la casa de Bartolini, donde se decomisaron una moto, una riñonera, droga y un teléfono celular.

Además secuestraron el teléfono celular Samsung de la víctima, hallado dentro un auto Fiat Strada rojo, propiedad de Velaztiqui Duarte. Se peritará el celular para buscar las llamadas entrantes y salientes, los mensajes de texto, el uso de las redes sociales y los archivos de imagen y sonido para reconstruir las últimas horas de vida de Jaitt.