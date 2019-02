Polémicas palabras de Mercedes Ninci: “Esta muerte no conmociona a nadie”

Tras la sorprendente noticia sobre Natacha Jaitt, la mediática fue encontrada sin vida este sábado a la madrugada en un salón de fiestas situado en el barrio La Ñata, partido de Tigre, una famosa periodista recordó el fuerte cruce que mantuvieron en la mesa de Mirtha Legrand y no tuvo piedad a la hora de hablar de la conductora.

Se trata de Mercedes Ninci, la falta de empatía entre ambas se produjo a través de los intercambios de ideas y las fuertes denuncias que realizó Jaitt, aunque la situación se agravó y terminó en la Justicia, con una denuncia oficial de la reportera. Pero eso no fue todo, al viralizarse el tema de la muerte de la actriz y modelo, Mercedes fue consultada sobre la situación y fue durísima.

"Era una crónica de una muerte anunciada. Su muerte no me produce nada. Ella inventó en las redes sociales, después de aquella noche en lo de Mirtha Legrand, que yo dije que iba a terminar como Nisman. La denuncié por eso", manifestó la profesional en Crónica y dejó boquiabierta a todos con sus polémicas palabras.

Pero eso no fue todo, ella fue por más y nuevamente arremetió contra la conductora: "Natacha mezclaba pastillas con droga. Nunca le creí lo de la violación. Era una mujer impura", expresó Ninci. Cabe recordar que la la modelo hizo varias referencias sobre su posible muerte, aunque hubo un tweet que se viralizó: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI YO. Guarden tuit." (sic).

Fuentes policiales aseguraron que dos personas hicieron un llamado al 911 y alertaron que Jaitt se encontraba "desvanecida, en un cuarto, recostada en una cama" boca arriba (decúbito dorsal). Sin embargo, la causa de la muerte de la famosa está siendo investigada por los agentes y a partir de las 11 de la mañana se le practicará la autopsia para conocer el motivo de su desenlace.