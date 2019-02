El escalofriante y premonitorio tuit en el que Natacha Jaitt alertó que temía por su vida

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO NO FUI. Guarden tuit", escribió Natacha Jaitt en Twitter el 5 de abril de 2018 por la tarde, en medio de sus denuncias por abuso de menores en las inferiores del club Independiente.

A horas de su muerte, el breve texto que la mediática escribió hace casi un año toma otro sentido y no deja de llamar la atención.

Jaitt fue hallada sin vida esta madrugada en una casa de eventos de Villa La Ñata en la que estaba con dos personas. Uno de los adultos que la acompañaba fue el encargado de llamar al 911.