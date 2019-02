Crespo celebró su primer triunfo con Banfield

Y finalmente llegó el primer triunfo de Hernán Crespo con Banfield. Fue 1-0 en Santa Fe por la fecha 20 de la Superliga y ante Colón. El único gol del encuentro lo marco Juan Pablo Álvarez.

Banfield salió a jugar con todo y en un ratito generó un par de aproximaciones peligrosas en las que podría haberse puesto en ventaja.

En todas tuvo a Juan Pablo Álvarez como protagonista, quien finalmente pudo marcar el 1-0 en una jugada que arrancó en una supuesta falta sobre Morelo que el árbitro no cobró y terminó en la contra que definió el jugador del Taladro para el 1-0.

En el final de la primera parte levantó el Sabalero y aprovechando algunos desacoples defensivos del equipo de Crespo llegó con peligro, aunque no pudo alcanzar el empate.

El segundo tiempo no tuvo la misma tónica porque el equipo del Sur del Gran Buenos Aires presentó una versión muy distinta a la de la primera parte, cedió campo y pelota, ya no asfixió al Sabalero como en el arranque del encuentro y se conformó con la ventaja mínima.

Para peor, el equipo santafecino no encontró los caminos y no pudo hacer nada para evitar que Hernán Crespo se lleve del Cementerio de los Elefantes su primera victoria como DT de Banfield, dejando al equipo de Comesaña sin invicto como local, situación en la que no perdía hace 8 partidos.