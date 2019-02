Mujer clama por su vida: Denunció once veces a su ex por violencia y nadie hace nada

Una joven de 18 años teme que su ex pareja, un hombre de 44, termine con su vida. En menos de seis meses lo denunció once veces por amenazas de muerte y lesiones, terminando en algunos casos en el hospital. Sin embargo, ni la Justicia ni el Estado intervinieron. Ayer, la chica volvió a ser atacada por su ex y temió que acabara con su vida.

Lamentablemente, nuestra provincia cuenta en su historia policial con varios femicidios cuyo denominador común fue, al igual que el caso de esta joven -de quien por razones de seguridad se resguardan los datos personales- la reiteración de agresiones, previas al crimen, las que fueron denunciadas pero no escuchadas. Sólo por citar un ejemplo, María Rita Valdez.

C. M. se presentó por enécima vez, el miércoles a las 15.50 aproximadamente en la Unidad Judicial Nº 9 y denunció a su ex pareja W.R.O.

La joven de 18 años relatóque si bien mantuvo una relación de pareja con el acusado, la misma terminó un tiempo atrás, lo que parece no es aceptado por el sujeto quien la agrede y hostiga constantemente.

La mujer contó que el pasado 20 de febrero cuando se encontraba en su domicilio, en el sur de la ciudad su ex pareja llegó y sin permiso, violentando la puerta de acceso principal al domicilio, ingresó y la sometió a una violenta paliza, agrediéndola con golpes por distitnas partes del cuerpo con un palo.

Luego de dejarla inmóvil en el suelo de la vivienda, el sujeto se marchó.

Ante los sumariantes, la víctima remarcó que era esta la enésima vez que denunciaba a su ex pareja por episodios de violencia y que temía por su vida.

Asimismo, la joven recordó que con su acusado tienen cinco hijos en común que el ataque fue en la casa donde ella convive con los niños.

Más denuncia

M.E.J.C. y G.E.P fueron otras dos mujeres víctimas de la violencia de sus parejas.

En el primero de los casos, la mujer acusa a su actual pareja, con la que tiene un hijo de 9 meses, de haber publicado en la red social Facebook una fotografía con ella manteniendo relaciones sexuales. Asimismo, la denunciate indicó que al reclamarle por su accionar el sujeto la agredió.

La otra denuncia, la formuló G.E. P. contra su ex marido. La mujer se presentó asustada en la Unidad Judicial Nº 5 y denunció que tras una discusión su denunciado intentó agredirla físicamente. Todo sucedió en el interior de su casa a la que el acusado ingresó de forma violenta donde además de golpearla la amenazó con matarla.

Embarazada

Otra denuncia radicada en el mismo Precinto Judicial, la formuló N.C. A. contra su ex pareja F.J.P. La mujer dijo que el miércoles a la medianoche su acusado llegó a su casa y se inició una discusión por celos de él hacia ella.

En un determinado momento de la pelea, su ex la empujó y le hizo caer al suelo pero no llegó a lesionarla. Sin embargo, aclaró la denunciante, la situación le causó temor, ya que está embarazada.

Antes de marcharse, su ex le quitó el teléfono celular y se lo llevó, amenazándola al retirarse de la casa que le iba a romper el móvil. Otra ex pareja denunciada por amenazas, es W.E.F. Según la víctima, M. M. Y., su acusado se hizo presente en su casa y la amenazó con prenderle fuego a la vivienda.

Finalmente, en la Unidad judicial Nº 8 una mujer de 41 años denunció a su pareja, con quien inició una relación sentimental hace poco menos de un mes, de haber intentado ahorcarla en su domicilio.

De la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, el hecho ocurrió el miércoles pasado el mediodía, cuando el acusado encontró a su novia en la calle. Tras agredirla físicamente, la obligó a que lo acompañe a su casa, bajo amenazas de matarla. Allí la tuvo cautiva casi una hora golpeándola y ahorcándola con sus manos, casi sin dejarla respirar.

La pesadilla terminó porque una hija del hombre, llegó a la casa y al escuchar el llanto de la denunciante fue a la habitación de su padre y así logró zafarse del agresor y marcharse a su casa.

144

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alquien que sufre violencia, comunicate a la línea gratuita 144 todos los días a cualquier hora.