Pasó el torneo internacional de verano de Taekwon Do & Kick Boxing

Con Gran Éxito se realizó el domingo 10 de febrero de 2019 la edición Nº 20 del Torneo de Verano, esta vez, de carácter internacional. El evento se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de El Rodeo con una gran cantidad de expectadores y más de 300 competidores.

Se disputaron categorías de Taekwon Do ITF de Infantiles, Juveniles y Mayores Cintos de Color y Cintos Negros y 60 Peleas de Kick Boxing Amateur y Semi Profesional.

El momento de mayor expectativa fue cuando se realizaron dos Peleas Internaciones de Argentina Vs. Chile en la División Semi Profesional, que contaron con el Arbitraje por el Internacional Prof. Miguel Recio Maestro de Kick de Boxing y Presidente de WAKM Asociación Mundial de Kick Boxing y MMA.

De esta manera, el Polideportivo de El Rodeo se alzó cuando se pararon en el Área Daniel Rojas Vega (Chile) Vs. Exequiel Carrizo (Argentina Catamarca) y la Pelea Estelar fue Mario Guillermo Vega Farías (Chile) Vs. Fernando Nieva (Argentina – Catamarca) habiendo salido victorioso en ambos combates los catamarqueños.

Por otro lado, de Semi Fondo se presentó Gustavo Cardozo (Santiago del Estero) Vs. Ricardo Herrera (Catamarca) habiendo sido ganador el Santiagueño, por puntos, en un excelente combate.

Del mismo tomaron participación el Sabon Nim Cristian Guzmán Zambra 6to. Dan ITFA Coquimbo de Chile (Asociación de Taekwon Do Nacional ITFA – Chile), Escuela de Taekwon Do Yom Chi “Instituto Masuero” Sabon Hugo Gabriel Romero, Jorge Yáñez (A quien se le entregó una mención especial por haber Cumplido 71 años de Edad y el Prof. Más antiguo de Taekwon Do ITF en Catamarca) y Gonzalo Romero, Catamarca Taekwon Do ITF Sabon Máximo Reartes, Sabon Ximena Villagra Catamarca, Celso Rociano Catamarca, Lobos Team Prof. Cesar Aguirre, Team Salcedo Prof. Federico Salcedo, Sabon Nim Ramón Tello 6to. Dan ITFA-ATH Centro Vecinal San José Obrero, Sabon Nim Marcelo Olmos 5to. Dan ITFA – ATH CIC SUR, el Sabon Nim Luis Arévalo 5to. Dan ITFA-ATH Valle Viejo, el Sabon Juan Pablo Rodríguez de La Tablada, entre otros.