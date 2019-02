La crisis también afecta a los empleados de Seguridad

Víctor Barrientos, delegado regional de la Unión Personal de Seguridad Privada, dijo que las empresas no pagan a tiempo, les deben aguinaldo, horas extras, aumentos y además buscan motivos para despedir gente y no pagar lo que le corresponde.

Barrientos apuntó al Estado por la contratación que realizan empresas que no cumplen con los requisitos y eso agudiza la situación siendo el único perjudicado el trabajador.

Por último, dijo que si no hay soluciones al reclamo irán a la Justicia.

“El reclamo es generalizado tanto de las empresas privadas que toman seguridad en los comercios, en las fábricas, también el Estado Provincial que tienen personal de seguridad de las empresas que contratan es un tema de que aún un poco más complicado que el de las otras empresas porque no están respetando el convenio colectivo que rige la actividad. Ese es el problema más alarmante que tenemos en el tema de la empresa de seguridad contratado por el Estado, llámese Ministerio de educación, de Salud, etc. que toman al menor costo al que menos exige ahí está y el que paga los platos rotos es el trabajador que no cobra lo que corresponde con un salario que es malo y ahora actualmente no les alcanza para nada. Es por este motivo que estamos tomando todas las medidas para que hagan una inspección correspondiente.”, señaló Barrientos.

Por último remarcó que “Si esto no se resuelve administrativamente esto va a Judiciales”