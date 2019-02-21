Corte programado para mañana viernes

FECHA: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019
HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR 13,2kV NUEVA CONETA
ALIMENTACION: REBAJE 33/13,2kV CHU-014
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV
ZONA EN MT: DISTRIBUIDOR NUEVA CONETA 13,2kV DESDE REBAJE 33/13,2kV CHU-014 HASTA SECCIONADOR FUSIBLE XS "BARRIO EL CANAL".
USUARIOS SINGULARES:
ANTENA AMX - ANTENA PERSONAL - DIRECCIÓN/INTENDENCIA DE RIEGO - POZO AGUA Nº:1 - VIALNORT - TAMBOS - ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA - POLICÍA - DELEGACIÓN MUNICIPAL - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - FACMOR CONSTRUCCIÓNES
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RSIDENCIALES Y COMERCIALES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA DE NUEVA CONETA EN CALLES: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 Y 12.