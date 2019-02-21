Información general

Corte programado para mañana viernes

FECHA: VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019

HORARIO: ENTRE 07:00 Y 12:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR 13,2kV NUEVA CONETA

ALIMENTACION: REBAJE 33/13,2kV CHU-014

MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV

ZONA EN MT: DISTRIBUIDOR NUEVA CONETA 13,2kV DESDE REBAJE 33/13,2kV CHU-014 HASTA SECCIONADOR FUSIBLE XS "BARRIO EL CANAL".

USUARIOS SINGULARES:

ANTENA AMX - ANTENA PERSONAL - DIRECCIÓN/INTENDENCIA DE RIEGO - POZO AGUA Nº:1 - VIALNORT - TAMBOS - ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA - POLICÍA - DELEGACIÓN MUNICIPAL - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - FACMOR CONSTRUCCIÓNES

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIOS RSIDENCIALES Y COMERCIALES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA DE NUEVA CONETA EN CALLES: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 Y 12.

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