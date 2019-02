Echaron a un héroe de Malvinas del Colegio Militar por criticar al ministro Aguad

El coronel retirado José Martiniano Duarte, quien combatió y fue jefe de Comandos durante la guerra de las Islas Malvinas en 1982, fue removido del cuerpo de profesores del Colegio Militar, en supuesta "represalia" por una carta enviada al Ministro de Defensa de la Nación Oscar Aguad.

Según había trascendido a través del documento publicado por Infobae, el ex jefe de la 1° sección de la Companía de Comando 601 -se enfrentó a las S.A.S británicas en el el conflicto con Inglaterra- entregó este lunes personalmente una extensa misiva escrita, donde cuestionaba abiertamente la gestión del funcionario.

En este sentido, Duarte ponía en tela de juicio la "idoneidad" del Ministro y su falta de competencia en asuntos relacionados a la cartera de la cual es titular hace 2 años, concretamente, en torno a la precaria situación del personal de las Fuerzas Armadas y excombatientes sobre los beneficios sociales que perciben.

En la carta, el héroe de Malvinas mencionaba un reclamo efectuado desde el directorio de IOSFA -la obra social que se le otorga al personal-, además de poner en evidencia el estado de desmantelamiento de las FF.AA., a causa de las detrimentes políticas implementadas por los sucesivos gobiernos, éste incluído.

"Me pregunto por qué la conducción del Ministerio de Defensa provoca esto en este momento. Las causas podrían ser de distinto tenor: ¿ignorancia, política? Hace décadas que el Ministerio ha dejado de ser un área trascendente para la política, y pareciera ser que todo es válido a la hora de humillar a las FF.AA.", reza el documento.

El tono del reclamo va escalando en cuanto a intensidad y severidad, donde se insiste con que existe una "incompetencia" en la conducción del Ministerio de Defensa (NdlR: es menester aclarar, que Aguad fue nombrado por el presidente en su cargo luego de ocupar el Ministerio de Comunicaciones, sin poseer pergaminos ni experiencia en el plano militar).

"Ahora que (las FF.AA.) prácticamente han sido borradas de toda consideración, se la toman con nuestra obra social, que es lo mismo decir con nuestras familias. Es fácil, lo reconozco: los militares no tenemos sindicato, no hacemos paros ni movilizaciones. Y los políticos que deberían defendernos el salario y la salud son simples aficionados, que desconocen la problemática de la cuestión militar", prosigue.

Duarte expresa sin tapujos que en realidad los Ministros de Defensa de las últimas décadas y sus asesores provienen "en el mejor de los casos de la función pública", y enfatiza que "nada saben de Defensa y menos aún de Fuerzas Armadas".

Como era factible que sucediera, la carta no fue para nada bien acogida por los Altos Mandos, y el propio coronel retirado y profesor del Colegio Militar relató al citado medio que ayer, al momento de apersonarse en la institución para dar clases, le comunicaron que el contrato que firmó en diciembre "no había entrado".

"Es cierta la versión que se está difundiendo, sobre que he sido excluído del cuerpo de profesoresdel Colegio Militar. Como siempre, me hago responsable de mis actos y acepto sus consecuencias. Gracias a todos por los mensajes", escribió el ex jefe de Comandos en Malvinas, a través de su cuenta de Twitter.