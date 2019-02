Por primera vez, un maestro argentino es finalista del premio Nobel de Educación

El argentino Martin Salvetti, jefe de Área de Automotores y responsable de Formación Profesional para Adultos en la EEST N°5 "2 de Abril", de Temperley, provincia de Buenos Aires, fue seleccionado entre los diez finalistas al Varkey Foundation Global Teacher Prize 2019. Este premio, ya en su quinta edición, otorga un millón de dólares y se destaca como el más importante premio global de educación, de allí que se lo conozca como el Nobel de Educación.

El Global Teacher Prize es un galardón creado para reconocer el sobresaliente aporte del maestro más destacado del año a la profesión docente y para subrayar la importancia de su rol en la sociedad. Al dar a conocer miles de historias de héroes cotidianos que han transformado la vida de los jóvenes, este premio tiene el objetivo de destacar la ejemplar tarea de millones de educadores en todo el mundo.

El top 10 fue seleccionado de entre la lista de 50 candidatos anunciados en diciembre del 2018.

En un video que anuncia a los diez finalistas, el actor y productor Hugh Jackman, rindió un enérgico tributo al trabajo de los maestros de todo el mundo.

“Cuando era niño deseaba ser muchos superhéroes. Pero puedo decirte ahora mismo, con la experiencia de mi camino, que los verdaderos superhéroes son los maestros; son ellos quienes cambian el mundo”, expresó el actor.

“Mi tío favorito fue docente, mi hermana es docente, mi hermano es docente y siempre he sentido que el trabajo más importante del mundo es el de los maestros. Mi esperanza para cada persona del planeta es que tenga al menos uno”, señaló Jackman.

“Pienso en Lisle Jones, que fue el profesor de actuación más influyente que tuve. Si no fuese por él no hubiese podido avanzar demasiado. Solía decirme cosas como 'Estás parado fuera del personaje'. Un día me dijo: 'Eres bueno, no me malinterpretes, está bien lo que haces, pero necesitas dejarte llevar y confiar'", agregó. “Para alguien como yo, que le gustaba controlar las cosas, eso fue transformador. Hubo un momento en el curso, luego de 18 meses, que pudo verme actuar bien. Ahí está la paciencia de un profesor”.

"Recuerdo que durante un monólogo que tuve que dar, de repente sentí algo completamente diferente. Me sentí dentro del personaje. Estaba frente a una gran audiencia en un teatro, y ese maestro con su voz grave, se puso de pie y en la oscuridad, pude escuchar: '¡Sí! Al fin'”, detalló el actor.

"Todos nosotros atravesamos la inseguridad, la duda y la inquietud en este viaje que es la vida. Y aquellos maestros que ven lo mejor de nosotros y son lo suficientemente pacientes como para permitirnos desarrollarnos, valen oro”.

El elegido de Argentina

Martín Salvetti y los otros finalistas fueron elegidos entre 10.000 nominaciones y candidaturas de 179 países de todo el mundo. Por otro lado, este año también hubo decenas de miles de candidaturas a los 33 premios nacionales al docente (National Teacher Prize), inspirados por el Global Teacher Prize desde su lanzamiento cinco años atrás. Los ganadores de cada uno de los premios nacionales también fueron considerados a la hora de elegir a los 50 preseleccionados.

Salvetti, además de su trabajo en el Área de Automotores, es profesor de Conocimientos de los materiales, Dibujo Técnico y Motores de Combustión interna, y dirige programas de comunicación en su escuela. En el 2001 creó una estación de radio junto a sus alumnos, con contenidos producidos por ellos mismos donde se trata una variedad de temas como el cuidado del agua, el acoso escolar, la lucha contra el tabaquismo, la violencia, el cuidado del medio ambiente y las redes sociales.

La radio funciona las 24 horas del día los 365 días del año y 30 escuelas de la comunidad también participaron de este proyecto; los alumnos realizaron entrevistas a celebridades importantes y chicos con capacidades diferentes han participado de programas de radio.

En el 2016, comenzó a trabajar en el proyecto llamado "Un carro por un caballo", en el que su escuela construye motos de baja cilindrada con partes recicladas de rodados incautados, para luego unirles un carro -también diseñado por ellos- y ofrecérselas a trabajadores locales, mejorando sus condiciones de trabajo y evitando además que tenga que ser utilizada la tracción a sangre en sus labores.

El reciclaje juega un rol importante en el trabajo de sus alumnos, quienes también estudian el funcionamiento interno, la mecánica y la ciencia de los motores de combustión. Martín los alienta a realizar prácticas en motores de competición y a visitar talleres, a la vez que amplía sus conocimientos sobre avances tecnológicos como el desarrollo de los vehículos robóticos, solares y eléctricos. A partir de este proyecto pudo incluir el taller de Mecánica de Motos en Formación Profesional para adultos en el turno noche para personas que en su mayoría no tienen trabajo.

A lo largo de los años, su trabajo ha obtenido reconocimiento y premios de fundaciones, organizaciones estatales y no gubernamentales, y sus programas se han extendido a otras escuelas.

“Quiero felicitar a Martín por ser uno de los diez finalistas elegidos entre un gran número de maestros talentosos y dedicados. Espero que su historia inspire a aquellos que buscan incorporarse a la docencia e ilumine el notable trabajo que realizan cada día los maestros en toda la Argentina y en el mundo”, afirmó Sunny Varkey, fundador de la Fundación Varkey y del Global Teacher Prize.

Los otros nueve finalistas al Global Teacher Prize 2019 son:

● Vladimer Apkhazava, docente de Educación Cívica en la escuela pública “Chibati”, Tbilisi, Georgia;

● Débora Garofalo, docente de Tecnologías para el Aprendizaje en EMEF Almirante Ary Parreiras, São Paulo, Brasil;

● Daisy Mertens, docente en la escuela comunitaria De Vuurvogel, Helmond, Holanda;

● Andrew Moffat MBE, docente de Desarrollo Personal, Social y de Salud en la escuela comunitaria Parkfield, Birmingham, West Midlands, Reino Unido;

● Swaroop Rawal, docente (Life Skills teacher) en la Escuela Primaria Lavad, Gujarat, India;

● Melissa Salguero, docente de música en la escuela primaria P.S.48 Joseph R Drake, Bronx, Nueva York, Estados Unidos;

● Yasodai Selvakumaran, docente de Historia, Sociedad y Cultura en la escuela secundaria Rooty Hill High School New South Wales, Australia;

● Hidekazu Shoto, docente de Inglés y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la escuela primaria Ritsumeikan, Kyoto, Japón;

● Peter Tabichi, docente de Física y Matemática en la escuela secundaria Pwani Village, Nakuru, Kenia

La lista de los 50 finalistas está integrada por docentes de 39 países y se redujo a diez por un Comité del Premio. El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy y los finalistas serán invitados a Dubai para la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en el Global Education & Skills Forum (GESF) el domingo 24 de marzo, donde se anunciará al ganador en vivo en un evento de gala que se emitirá en todo el mundo.