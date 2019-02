Horóscopo del día jueves 21 de febrero de 2019

ARIES - Trabajas de manera concienzuda y dura pero hoy tus pensamientos están más en casa que en el trabajo. Te sientes especialmente cerca de tu familia y amigos. Significan mucho para ti. Los trabajos e incluso las profesiones van y vienen, pero los amigos y la familia son para siempre. Disfruta de estar con ellos hoy. Reúne a todos y pide comida china para llevar.

TAURO - Es probable que hoy sea otro día ocupado para ti. Es posible que tengas una actividad de voluntariado en la mañana y luego tengas que hacer recados por la tarde. Será un día frenético pero el ajetreo y el bullicio de estar fuera de casa es energizante para ti. Invita a algunos amigos a cenar para rematar este día de gran energía.

GÉMINIS - Tienes un fuerte espíritu de cooperación hoy. Te inspira a arrimar el hombro y a ayudar a los demás sin que lo pidan. Puede que tu pareja romántica se sorprenda al ver que te presentas y ayudas con una tarea. No importa que no sepas lo que estás haciendo, porque lo vas a averiguar. Otros se sentirán impresionados al ver que vas más allá de lo que te han pedido hacer. Tus esfuerzos en todos los frentes no pasarán desapercibidos.

CÁNCER - Mantén tus ojos y oídos abiertos a todas las nuevas posibilidades. Aunque no sea tu hábito el leer la sección de ayuda del periódico, hazlo hoy. Puedes sorprenderte con lo que descubras. Tus habilidades se aplican a todo tipo de trabajos. No necesitas limitar tu búsqueda a una profesión. Tienes una buena mente que está trabajando a toda marcha ahora. Úsala para determinar los pasos a seguir para avanzar.

LEO - Hoy tu fuerte sentido de la nostalgia probablemente te ha inclinado hacia las cosas viejas. Si vas a comprar muebles, te atraerán las tiendas de antigüedades en lugar de las modernas. Hay algo acerca de la madera que sólo se obtiene con la edad. Esto se aplica a las personas tanto como a los objetos, lo cual puede explicar por qué tiendes a preferir estar con personas que son mayores que tú.

VIRGO - Este va a ser un día maravilloso en el que todo el mundo parece estar de un humor cálido y agradable. Tú y tu pareja sentimental se sienten especialmente cercanos y conectados hoy. Si una relación es el proceso de enamorarse y desenamorarse, entonces los dos están definitivamente en la fase del enamoramiento. ¡Disfrútalo mientras dure! Pasen un día tranquilo juntos y remátenlo con una cena en un elegante restaurante.

LIBRA - Has estado trabajando duro últimamente y te mereces el aplauso profesional que se te ofrece. Como resultado de tus esfuerzos, es probable que hayas recibido o que estés por recibir pronto una bonificación o promoción de algún tipo. Celébralo pero sólo una noche. Si dejas que la fiesta continúe indefinidamente, ¡la factura podría ser demasiado grande, incluso para ti!

ESCORPIÓN - Hoy sientes ansias y eres optimista, lo cual funciona bien con tu carácter fuerte y capaz. Es probable que descubras que las cosas comienzan a tener sentido en tu trabajo. Algo que te ha estado molestando desde hace algún tiempo de repente se aclara. Lo que antes era un obstáculo ahora es un mero bache en el camino que se puede superar fácilmente. Todo indica que vas a tener éxito en cualquier cosa que hagas ahora, así que atrévete a soñar a lo grande.

SAGITARIO - El día de hoy deberías dedicarlo al papeleo y a conseguir que tus asuntos financieros y presupuestos estén en orden. Una vez hecho esto, podrás relajarte por la noche con amigos y seres queridos. Tienes mucha intuición en este momento, por lo que serás capaz de notar todos los pensamientos y sentimientos no expresados de quienes te rodean.

CAPRICORNIO - Todos los proyectos financieros tienen aspectos buenos hoy. Podría ser que hayas estado pensando en comenzar un nuevo negocio. Si es así, es muy probable que conozcas al socio de negocios ideal. Mantén tus ojos y oídos afinados a medida que avanzas en tu rutina diaria. Nunca se sabe cuándo podrías conocer a esa persona especial que necesitas en tu vida. Socializa por la noche con buenos amigos.

ACUARIO - Este va a ser un día fascinante. ¡Tienes buen aspecto, te sientes bien y se nota! Este es un día para la amabilidad y la cooperación. Podrías encontrarte con que tu familia se encarga de ayudar en casa sin que lo pidas. Tu pareja sentimental podría ofrecerse a limpiar el garaje y tus hijos comenzar a limpiar sus habitaciones. ¡Este definitivamente no es tu típico día! Disfruta de la armonía que reina hoy.

PISCIS - Este es un buen día para que puedas analizar información. Tienes un sentido comercial especialmente agudo que debes utilizar a tu favor. Ya sea que estés pensando en traducir un proyecto creativo en una propuesta de negocio o trabajar en un plan de negocios, todos los indicios dicen que tus esfuerzos obtendrán recompensa. Aprovecha al máximo todo lo que este día tiene que ofrecer.