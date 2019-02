Defensores de Fiambalá se quedó sin técnico en el Regional

El Club Defensores de Fiambalá se quedó ayer sin entrenador tras la renuncia de Hernán Bustamante que dijo adiós tras dirigir al equipo en cuatro fechas de lo que va el Torneo Regional Federal Amateur.

El técnico dio los motivos de la renuncia y dijo que fueron por problemas personales y por algunos manejos que no le gustaron por parte de la institución. El ya exentrenador de Defensores manifestó que: “Me alejé por cuestiones personales y hay cosas que no me gustaron”. Y agregó: “Decidí irme y voy a escuchar ofertas de equipos de acá, del Valle Central”.

La dirigencia del club aún está pensando en su reemplazante para lo que viene.

Así, este Regional Federal se cobró el trabajo de su segundo entrenador, tras la salida hace una semana de Rolando Agüero de la Dirección Técnica de La Merced, que fue reemplazado por Marcelo Mendoza.