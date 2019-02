Las empresas se comprometieron a pagar hoy los sueldos de los choferes

Luego de la conciliación obligatoria dictada por la Dirección de Inspección Laboral y que generó la imposibilidad de efectuar el paro por 24 horas que estaba previsto para ayer, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informaron que las empresas de transporte se comprometieron a pagar los saldos faltantes de los sueldos de los trabajadores en la jornada de hoy.

En diálogo con LA UNION, el secretario general de UTA, Juan Vergara, recordó que el reclamo inició porque las empresas habían pagado solo un porcentaje de los haberes a sus empleados “y no daban fecha para pagar el resto”.

El gremialista comentó que luego de que el martes se dictara la conciliación obligatoria “tuvimos contacto con algunos empresarios y se comprometieron a que entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy) iban a pagar lo que deben. Así que estamos expectantes para ver si cumplen. Dieron la palabra de que lo iban a hacer”.

El titular de UTA explicó que la deuda variaba según la empresa, ya que “algunas pagaron un 50 por ciento, otras el 40 por ciento y otra só¡olo el 30 por ciento de lo que se debía a los compañeros”.

Respecto del pedido de reincorporación de los despidos que realizó la empresa GM -y que era el otro motivo del paro anunciado para ayer- Bergara dijo que no hubo ninguna novedad, pero manifestó que insistirán con el reclamo. “Queremos que se reincorpore a los trabajadores y, en caso de que eso no pase, que se les pague la indemnización al cien por ciento y no como ellos lo quieren hacer. Por eso seguimos en alerta pidiendo que los compañeros sean reincorporados o que se los indemnice como corresponde”, indicó.