A partir hoy, Chubut tendrá una APP con un registro de datos y fotos de abusadores sexuales

El ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Federico Massoni, anunció, en conferencia de prensa, la creación de un registro especial de condenados por delitos sexuales disponible para la comunidad. La disposición establece la concepción de un sitio web y una aplicación para celulares donde se publicarán imágenes y datos personales de aquellas personas que purgan una pena por violación o que tengan un pedido de captura por delitos de índole sexual, que se pondrá en funcionamiento a partir de hoy.

“Consiste en difundir, no solo la cara de la persona, sino además el nombre, los antecedentes penales y la jurisdicción. Todo esto surge de una problemática que no solo se da en la provincia de Chubut -en Catamarca durante el año 2018 se denunciaron en promedio tres casos por día-, sino en todo el país. Los delitos sexuales deben ser los delitos más aberrantes que hay en nuestro Código Penal y en los cuales nuestra ciudadanía, hasta el día de hoy y al menos en la provincia de Chubut, se manejaba con total ignorancia quiénes eran aquellos que habían cometido este tipo de delitos”, expresó el funcionario.

La resolución 00034/19 precisa: “Se crea un Registro Especial, en el ámbito de la Justicia Provincial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, denominado Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS), el que mediante órdenes judiciales se integra con los datos personales, físicos, fecha de sentencia y condena recibida y demás antecedentes procesales valorativos de su historial delictivo”. Según el dictamen, “el objetivo es informar a las víctimas y la necesidad de continuar ampliando el marco de acción y adoptar un enfoque preventivo en un área tan sensible para el bienestar común. La determinación que se toma es con el fin de que la ciudadanía, en base a la publicidad, pueda tomar los recaudos necesarios para desenvolverse teniendo pleno conocimiento de si existe peligrosidad dentro de su barrio o no. Estos recaudos son para sus hijos, hijas, esposas, hermanos, madres. Si bien sabemos que es una medida extremadamente polémica, la postura que tiene esta administración es que en seguridad no estamos del lado de los delincuentes, ni vamos a resguardar sus derechos por sobre los derechos de los ciudadanos. Estamos siempre del lado y de la protección de la ciudadanía”.

En el artículo 1° de la resolución se establece que “las Unidades Regionales de la Policía de la Provincia del Chubut destinarán un sitio especialmente creado en Internet para ser consultado por los interesados, las fotografías y las principales características del historial delictivo y la situación personal de casa condenado registrado en el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS)”.

Finalmente, Massoni agregó que de los 337 prisioneros que hay en las cárceles de Chubut, 103 fueron condenados por casos de violación. “El 30% de las personas que están tras las rejas corresponden a este tipo de delitos”, especificó.