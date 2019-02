Empleados disconforme con el aumento en Fiambalá

El delegado de UPCN José Rasgido se mostró en desacuerdo con el incremento de $2.700 a empleados municipales.

Denunció públicamente que no fueron citados a las negociaciones de paritarias de la cual solo participó la secretaria general del gremio y solo dos empleados municipales de los quince que tiene el gremio.

“Nos pareció una total falta de respeto que desde la Secretaria General de gremio UPCN no se nos haya convocado. La semana pasada se han reunido con la señora intendente (Roxana Paulón). Vinieron gente de Tinogasta, que supuestamente representaba la provincia, más algunos delegados colaboradores que no son delegados designados o elegidos por los empleados municipales si no colaboradores designados por el gremio UPCN. Somos quince y de los que hemos participado a lo sumo dos que son de la zona norte. El resto de acá de Fiambalá no participó porque no fue invitado o notificado como corresponde”, señaló Rasgido.

El secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, habló sobre este tema y manifestó que le viernes se analizará la situación para luego reunirse con los delegados de Fiambalá y rechazar el aumento que firmó UPCN con el municipio.