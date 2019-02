Actualizaron el formulario de la Aduana para declarar bienes al volver al país

La AFIP modificó el formulario que deben completar los pasajeros al llegar al país, y entre las novedades figuran desde cambios en el léxico hasta qué se debe declarar al salir o entrar.

Todo empezó con la novedad presentada por un bloguero de viaje, y en seguida el nuevo diseño llamó la atención de todos. Los pasajeros tendrán que prestar atención al llegar a Ezeiza o Aeroparque, o a cualquiera de las terminales que reciban vuelos del exterior.

El formulario deberá ser completado por todos los pasajeros mayores de 16 años, pero en el caso de las franquicias se podrán combinar las de un grupo familiar con hijos menores a esa edad.

Las franquicias se dividen entre los U$S 500 comprados en el exterior y los U$S 500 de lo adquirido en el Free Shop para los adultos, y los U$S 250 en cada caso para los menores de 16.

Al igual que pasa en el resto del mundo, es necesario declarar el ingreso con más de 10 mil dólares en efectivo o "instrumentos monetarios" en el caso de los adultos y de U$S 5000 en el caso de los menores de 16 años.

En el nuevo formulario, que es para "matrimonios y uniones convivenciales" por igual, se deben declarar marca, modelo, número de serie y precio de los dispositivos electrónicos, por ejemplo. También se deben declarar alimentos frescos y otros elementos que el Senasa debe autorizar.

Lo que no hace falta es "confesar" las compras como ropa, libros u "objetos de uso personal", así como tampoco todos los aparatos que se hayan declarado al salir del país, como tablets, celulares o cámaras de fotos.

