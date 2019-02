Paro de transporte: horas decisivas de la medida de fuerza anunciada para mañana

El gremio que nuclea a los trabajadores del trasporte en la provincia, ante la falta de respuesta y como de momento no se interpuso otra medida, confirmaron el paro anunciado la semana pasada para mañana miércoles.

Tal como lo indicó Juan Vergara, secretario general de la UTA en el día de ayer, la medida de fuerza se mantiene firme y por el plazo de 24 hs.

Recordemos que esto surge ante la falta de pago de los haberes de Enero y por los despidos y suspensiones en la Empresa GM.

Desde la DIL se espera que las empresas o Servicios Públicos soliciten la Conciliación obligatoria pero de no suceder esto, y si además no media diálogo alguno entre las partes, no se puede interferir en lo anticipado por el gremio.

Los usuarios deberán estar atentos y esperar cómo se resuelve este conflicto en las próximas horas.