En 2016 se aprobó la ley 27.753 de “Régimen de Reintegro de IVA por compras en comercios minoristas”, por la cual, los jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales serían alcanzados por el beneficio del reintegro del IVA cuando realizaran compras mediante tarjetas de débito, con topes mensuales que se irían ajustando de acuerdo a los aumentos de la Canasta Básica Familiar.

Cabe destacar que el senador Mera presentó hace dos años un proyecto en este sentido, para generar un alivio al bolsillo de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes deben destinar a diario gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos y medicamentos.

Si bien la vigencia de la ley aprobada era hasta el 31 de diciembre de 2017 y el Gobierno nacional por decreto la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018, el beneficio de devolución de IVA para el año en curso no fue renovado, pese a haber sido contemplado dentro de los números de la Partida Presupuestaria Nacional para 2019.

Es por ello que el Senador Mera reclamó al Poder Ejecutivo que revea la medida. "Es un castigo a los más vulnerables no mantener el reintegro del IVA en las compras " manifestó.

Actualmente el Gobierno nacional no está aplicando el beneficio, pese a haber estado contemplado en el presupuesto 2019, y excusándose en el bajo porcentaje de usuarios de tarjeta de débito dentro de la población afectada. Esta decisión perjudica especialmente a parte de los sectores más afectados por las subas de precio, no solo que no se promueve ni se intensifica el beneficio, sino que se pretende dejar esta ley sin efecto y por lo tanto privar de un beneficio en franco crecimiento a millones de jubilados en todo el país.