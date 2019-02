Por la crisis, los comercios pagan sueldos en cuotas

La crisis atraviesa a cada uno de los sectores de la economía argentina y catamarqueña. Sin dudas, el comercio es uno de los más afectados por la recesión y una muestra de esto es que en Catamarca, mas allá de algunos cierres y despidos, ahora se suma que algunos comerciantes optan por pagar en cuotas a sus empleados.

Así lo reconoció el presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Alejandro Segli, quien prefirió no hablar de pago en cuotas sino “en partes”. “Yo no le llamaría cuotas sino en dos o tres partes para poder dar cumplimiento a las obligaciones”, indicó y trató de explicar el hecho señalando que “el empresario lo que quiere es no tener deudas, poder cumplir con sus empleados, pero para eso necesita urgente una reactivación de la economía y medidas de fondo que estamos esperando desde el Gobierno nacional”.

Mas allá de esta situación, Segli remarcó que en el caso de los comerciantes locales existe la intención de cumplir con sus trabajadores, pero por el complejo panorama del país debió recurrir a este mecanismo. “Lo importante es que el comerciante quiere seguir cumpliendo con sus obligaciones. Muchas veces hay empresas que no cumplen, que no les importa el empleado y eso, por suerte, no es lo que nos está pasando en el ámbito provincial”.

Despidos

En diálogo con la prensa, el representante de los comerciantes locales también respondió respecto de las cifras de despidos que maneja la institución que conduce.

En ese sentido, aclaró que no tienen números exactos, razón por la cual solicitarán un informe al Ministerio de Trabajo de la Nación para saber la variación que hubo en el último semestre, pero señaló que no son tantos como se cree. “No creemos que sean tantos los despidos en nuestro rubro, sí los hubo, pero deben rondar entre 25 y 30 aproximadamente en el último semestre”.

Segli se mostró esperanzado en que la economía del país se reactivará en el primer trimestre de este año y que en Catamarca podría tener efecto en el segundo trimestre, pero mientras tanto dijo que “sabemos que las cosas no están bien, que los tiempos están difíciles y por eso vamos buscando alternativas para incrementar o, al menos, mantener nuestras ventas y, por otro lado, buscar fuentes de financiamiento para mantenernos al día con nuestras obligaciones”.