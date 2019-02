Hasta el momento, no hay edificios escolares que no puedan iniciar las clases normalmente

La subsecretaria de Infraestructura Pública, Anahí Costa, analizó cuáles son las condiciones edilicias de los diferentes establecimientos, teniendo en cuenta el pronto inicio de clases. En este sentido, la funcionaria comentó que “por una decisión política y desde el inicio de la gestión, nosotros venimos trabajando en las escuelas durante todo el año. La inversión viene siendo paulatina, es decir, que cada año estamos en mejores condiciones para afrontar los problemas que se pudieran presentar”.

Según la funcionaria, en lo que tiene que ver con el inicio de clases, en enero ingresaron algunos pedidos de intervenciones menores que se fueron ejecutando y en febrero, cuando ya vuelven los directivos y vuelve el personal docente, se encuentran con situaciones que no eran las de fin de año.

En este sentido, brindó un párrafo aparte para aclarar que “en esta oportunidad, las lluvias de esta temporada veraniega, que fueron de gran intensidad, son los principales reclamos que nos están llegando. En el caso del departamento Capayán, ingresaron pedidos de urgencia como ser pozos inundados, cielorrasos caídos, escuelas con chapas voladas. Estos trabajos ya se están realizando”.

Asimismo, mencionó que diferentes cuadrillas de Obras Públicas está interviniendo las escuelas N°32 de Colonia del Valle, la N° 225 de Coneta, el jardín N° 29 de Nueva Coneta, donde se desplomó parte del cielorraso. También, la Escuela de Lavalle, la Escuela Gobernador Galindez en la Capital y aclaró que “todos los trabajos, en general, son por las lluvias, canaletas tapadas, pozos que se paparon y que hay que volverlos a hacer”.

En relación a los usuales reclamos de las condiciones edilicias, Anahí Costa dijo que “por el momento, lo grave que hemos detectado en materia de reparación o mantenimiento, es una escuela donde no hay baño, cosa que podemos resolver casi automáticamente, o por lo menos no impedirá el inicio de clases. No hay un pedido o no tenemos conocimiento de una escuela que no pueda iniciar el ciclo lectivo”. Y aclaró que “por el momento, la situación está, podría decirse, controlada, lo que no implica que puedan surgir novedades a última hora. Cabe aclarar, que el pedido de intervención siempre inicia por Educación y de acuerdo con la capacidad de ellos intervenimos nosotros”.

Interior

Por otro lado, la funcionaria destacó el trabajo que están realizando en conjunto con las diferentes intendencias del interior.

En este sentido, comentó que “con algunos municipios nosotros aportamos materiales y ellos la mano de obra. Esto nos facilita el trabajo ya que a veces, para organizar la logística de un viaje, suele ser muy costoso para nosotros. Esto nos facilita la tarea”.

También, comentó que en estos momentos están enviando material a algunos municipios para que realicen los trabajos y dijo “hay que reconocer que este mecanismo nos beneficia a todos y estamos muy agradecidos con ellos por el trabajo en conjunto”.