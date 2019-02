Díaz: “La victoria sirve, pero hay que pensar en Tesorieri”

Defensores de Esquiú sumó su segunda victoria al hilo en Regional Federal Amateur ante La Merced. La figura de ese encuentro fue Alan Díaz Coria, que luego del partido habló con LA UNION.

El delantero convirtió un gol y metió una asistencia para la victoria de su equipo y comenzó diciendo: “Lo importante es que ganamos. En el primer tiempo no jugamos bien, regalamos mucho la pelota. Si bien fuimos más claros, pero no encontrabamos el juego. Por suerte pudimos ganar y ahora hay que descansar y esperar el próximo partido”.

Sobre su rival: “Ellos jugaron bien, pero fuimos superiores y quedó plasmado en el resultado”.

La importancia de convertir: “Me venía lamentando porque no se me abría el arco. No estaba encargado yo de patear los penales, pero lo pedí y por suerte entró”. Cerró: “Nos queda pensar en el próximo partido, la victoria fue de todo el equipo y solo nos queda descansar y esperar a Tesorieri”.