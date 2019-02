San Lorenzo no sabe si dejarlo ir a Corbalán o no

El equipo catamarqueño no tuvo un buen comienzo en la reválida del Torneo Federal A y por eso se puso en duda la continuidad de su entrenador, Hugo Corbalán. Son tres derrotas en tres encuentros las que pusieron al “Santo” cerca del infierno que se llama descenso.

No solo se juega el descenso San Lorenzo sino también la plaza de Catamarca en la tercera categoría del fútbol argentino. Atrás quedó esa final de Unión Aconquija por el ascenso ante San Martín de Tucumán. Atrás quedaron los buenos torneos de San Lorenzo en la categoría. Si todo sigue igual, San Lorenzo volverá a jugar en la Liga local la próxima temporada.

En el día de ayer, hubo una reunión en horas de la tarde entre la dirigencia del “Santo” y el entrenador Corbalán. Esta terminó en horas de la noche y los teléfonos de los protagonistas llamativamente se apagaron y no se supo el futuro del DT. Con esto surgen un par de interrogantes, ¿Se alarga la agonía? o ¿Hay alguien que pueda salvar a San Lorenzo del descenso?

El silencio ayer y la incertidumbre que quedó sin tener respuestas de esa reunión hace que la agonía de San Lorenzo se alargue y lo certero es que el equipo no está jugando bien, el entrenador no encuentra el funcionamiento y la solución podría estar en un cambio de timón o no.

Hasta el cierre de la edición del diario, no se supo del futuro del entrenador de San Lorenzo de Alem.