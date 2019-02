Analizan la unificación de taxis y remises, propuesto por el municipio

José López, delegado de la Federación de Peones de Taxis de Catamarca analizó la propuesta lanzada por el intendente de la Capital, Raúl Jalil de unificar el servicio de taxis y remises.

En diálogo con Radio Valle Viejo, López dijo que la iniciativa “no es descabellada” y destacó que en la provincia de Tucumán este sistema funciona desde hace tiempo. Mientras que en Córdoba y Salta están pidiendo la unificación del servicio.

“Para nosotros no sería descabellado, porque prácticamente en Catamarca no hay diferencia. Sí es cierto que las excusas que ponen los representantes de taxis es más que nada por las paradas”, apuntó el delegado.

“Acá hay una realidad grande, el que está acostumbrado a trabajar con radio y andar girando en la calle va a seguir haciendo lo mismo, no se va a ir a meter en una parada”, consideró.

Seguido, el delegado apuntó: “Los representantes del otro sector no preguntaron nuestra opinión y me parece una excusa que no tiene fundamento decir que se van a llenar las paradas o que no hay infraestructura”.

Precisó “al sector le vendría ´como anillo al dedo´, siempre y cuando se llame a todos los sectores para trabajar una ordenanza de manera conjunta y de esta manera avanzar en el servicio y conquistar al pasajero”.