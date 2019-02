Bullrich: “Va a ser la primera vez que un gobierno que no es peronista va a terminar una gestión”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que Mauricio Macri logrará la reelección y consideró que ello se dará porque en el país “se discuten modelos muy distintos”.

“El nuestro es (un sistema) abierto, democrático, permite la libertad de las personas. Versus modelos cerrados, corruptos, retrógrados, populistas, que no permiten la libertad de prensa. Hay dos Argentinas, que están peleando desde hace mucho tiempo, por ver cuál se impone de forma permanente“, aseguró Bullrich, quien remarcó que “va a ser la primera vez que un gobierno que no es peronista va a terminar una gestión. Eso cambia el mapa político. Va a generar una perspectiva de un cambio modélico que no se dio nunca en la Argentina“.

Al ser consultada por la conductora sobre la posibilidad de que se sume a la fórmula presidencial, Bullrich aclaró: “A mí no me propusieron nada pero prefiero no hablar. ¿Si me gusta? Un político siempre aspira… porque todo gira alrededor de eso“.

Matias Bagnato intervino en la charla asegurando que “la dirigencia política ha generado odio” y remarcando que hoy en día “nadie tiene la posibilidad de opinar. Si opinás contra esta gestión, sos kirchnerista”.

Para responder los dichos de Bagnato, Patricia Bullrich aclaró que: “Esa política de odio la construyó el kirchnerismo porque la construcción del odio es la forma más fácil de hacer política“.