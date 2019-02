Eliminaron el reintegro a jubilados del 15% por compras con tarjeta de débito

Jubilados y beneficiarios de planes sociales no reciben la devolución del 15% sobre el IVA por las compras con tarjeta de débito porque se trata de un beneficio establecido en junio de 2016, que venció el 31 de diciembre pasado y no fue prorrogado por el Gobierno.

En junio de 2016 por ley se dispuso la devolución parcial del IVA a jubilados y pensionados que cobran la mínima, personal de Casas Particulares y beneficiarios de planes sociales, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. También facultaba al Poder Ejecutivo a prorrogarlo, como lo fue el año pasado, cuando fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2018, pero sin actualizar el tope de devolución. Y el programa no fue renovado.

Sin embargo, como la Ley de Presupuesto 2019 contempla una partida de 3.141 millones de pesos para “el Reintegro del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones para protección social" se descontaba que por el valor de ese monto, el programa iba a ser prorrogado.

Según informó Clarín citando como fuente a Hacienda, desde que se implementó el programa en 2016, el número promedio de beneficiarios mensuales que recibieron un reintegro fue creciendo, pero abarcando no más del 25% del universo de beneficiarios potenciales. Eso fue pasando porque muchos comercios estaban adheridos y también porque muchos jubilados hacen las compras en efectivo y no utilizan la tarjeta de débito, condición para recibir el reintegro. Debido a esto, en el Gobierno dijeron entonces que se estaba reanalizando el programa “para aumentar su cobertura, su utilización y, en última instancia, su eficacia como herramienta de combate contra la pobreza”. Pero la ley no fue prorrogada y el reintegro no está vigente, según admitieron en el Ministerio de Desarrollo Social, en ANSeS y AFIP.

¿Quiénes los recibían?

Los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo; receptores de pensiones no contributivas nacionales en un monto menor al haber mínimo; trabajadoras de servicio doméstico y kóvenes que cobran Becas Progresar.