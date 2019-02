Durísimo cruce entre Mauro Icardi y su hermana Ivana en las redes

A la enemistad entre Ivana Icardi y Wanda Nara ahora se sumó un tremendo cruce de la joven con su hermano, Mauro Icardi, a través de las redes sociales y se dijeron de todo.

En los últimos días, Ivana se había metido en el conflicto de Mauro con el Inter, asegurando que todo era responsabilidad de su cuñada: “A las personas que siguen dudando si quiero a mi hermano o quiero su plata. Bien, si quisiera plata fácil me hubiera dedicado a gatear que el mercado nunca decae. Muchas lo sabrán. Y además, me ahorraba peleas y segundo, ¿nunca supieron lo que es querer a un hermano, hijo?", escribió la morocha.

En esta línea de responder tuits que la acusaban de querer el dinero de Icardi, Ivana salió al cruce contra un usuario: “¿Comés vidrio o no te pusiste los lentes para leer? Acabo de decir que la plata me la paso por el f… Quiero a mi hermano de vuelta, ya sabés, asaditos, cartas, risas, sobrinas, todo eso que se disfruta con los hermanos!!!”.

De forma sorpresiva y sin incluso estar mencionado en el tuit de Ivana, Icardi salió con los tapones de punta contra su hermana y le respondió: “Como esto no va a pasar, preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdicias en Twitter con pavadas en TRABAJAR!!! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros seis hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. Chauu!!”.

Manteniendo su postura contra Wanda Nara, Ivana fue contundente y aseguró que sus hermanos sí le hablan y apuntó contra su cuñada: “No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. NO TIENEN UNA VÍBORA ATRÁS que les hace macumbas, y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. ¡Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes”.

