El último adiós a Emiliano Sala

Los restos de Emiliano Sala, quien murió en un accidente aéreo mientras se trasladaba de Nantes (Francia) a Cardiff (Gran Bretaña), serán velados este sábado en la localidad santafesina de Progreso. La ceremonia religiosa comenzará a las 14.

"El último adiós a Emiliano", tituló el comunicado de la Comuna de Progreso, un pueblo distante a 73 kilómetros de la capital santafesina y con apenas 2500 habitantes -cifras oficiales del último censo nacional-.

La familia y los amigos del futbolista fallecido indicaron que la prensa "no podrá" estar en el salón donde se velará el cuerpo de Sala y también se le solicitará a los presentes que "no tomen fotos, ni graben y no utilicen sus teléfonos celulares en el lugar".

"En este momento difícil apelamos al entendimiento de todas las personas que quieren despedirse de Emi", explicó el comunicado oficial de la intendencia de Progreso.