“Hay gente joven que por la única forma que son concejales es por las PASO”

Desde el bloque de concejales del FCyS-Cambiemos anunciaron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo municipal de eliminar las PASO en la Capital. Entre los críticos, se encuentra el edil Fernando Navarro quien aseguró que “en el Concejo hay mucha gente joven que de la única forma que pudieron llegar a ser concejales fue gracias a las PASO”.

En esa línea, mencionó que en su caso, sólo alcanzó la banca producto de la existencia de las primarias “porque siempre enfrentamos a las líneas mayoritarias que manejaban las listas de concejales y diputados”.

En diálogo con LA UNION, Navarro enunció su teoría respecto de las razones por las cuales Jalil envió la iniciativa y lo adjudicó a un supuesto acuerdo político entre el intendente y Lucía Corppaci. “Evidentemente, es por un acuerdo electoral que tiene Jalil con la gobernadora. Le habrá asegurado que la candidatura a intendente va a ser el que indique ella y no correr ningún riesgo”. Respecto del “estrés electoral” señalado en los fundamentos del proyecto, el edil cuestionó: “Él (por Jalil) dice que la gente está cansada. No sé a qué se refiere, no sé de dónde saca esa conclusión o cómo estudió el nivel de cansancio de que si la gente quiere o no las PASO” e hizo mención a que “si no se eliminan las PASO nacionales ni provinciales, lo mismo va a haber primarias”.

Por último, respecto del costo que significa para el municipio realizar las primarias dijo que “ese argumento económico queda sin razón de ser porque cuando hay elecciones nacionales, las PASO están solventadas por Nación y no por el municipio. Lo que quieren es poder manejar los hilos en cada alianza electoral y poder designar a dedo en mesas chicas que tanto mal le hizo al justicialismo y al Frente Cívico.