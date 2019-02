Unidad Ciudadana se lanza en Catamarca

Con la presencia de referentes nacionales de los partidos que la componen, esta noche Unidad Ciudadana, espacio que lidera la ex presidente Cristina Fernández, hará su lanzamiento en Catamarca. El acto se realizará a partir de las 20 horas en la sede de la Mutual de la Bancaria ubicada en República N° 54.

Bajo la organización de diversos sectores que componen el justicialismo de la provincia, el evento contará con la presencia de Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia y exdirector de A.F.I, Carlos Castagneto (Kolina), diputado nacional del FPV provincia de Buenos Aires, Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), ex director de AFSCA, Mario Seco (Frente Grande), intendente de Ensenada, Gustavo López, referente de Forja, Diana Conti, exdiputada nacional y referente del Partido por la Victoria y Leopoldo Moreau, del Movimiento Nacional Alfonsinista.

A su vez, los organizadores esperan la presencia de la gobernadora Lucía Corpacci, quien semanas atrás dijo que le “parecía bien” que ese espacio haga su presentación en Catamarca como viene haciendo en otras provincias, pero negó que se haya cerrado un acuerdo con ese espacio de cara a las elecciones de este año. “Nosoros no hemos sellado ninguna alianza con Unidad Ciudadana. Yo siempre dije que todo espacio del peronismo que quiera venir a nuestra provincia a conversar, siempre va a ser bienvenido porque tenemos muchas cosas en común. Acá no hay ninguna alianza sellada o no sellada”, había señalado la gobernadora ante la consulta de la prensa.

Mas allá de esto, se confirmó que la mandataria recibirá a en horas del mediodía, a los referentes nacionales que arribarán a la provincia durante la mañana.

De igual manera, gran parte de los funcionarios del Gobierno provincial y legisladores del oficialismo estarán presente en el acto.

Rivera

El ministro de Gobierno, Marcelo Rivera, explicó su asistencia al lanzamiento de Alternativa Federal realizado en Mar del Plata y dijo que fue consensuado con la gobernadora. “Ella entendía que participar no significaba que se hiciera un compromiso. Pero que sí era importante estar, que la provincia escuche cuáles son los planes que tiene este sector”.

“Catamarca es una provincia que tiene los brazos abiertos para el peronismo cualquiera fuese, y anhelamos que el justicialismo tenga la madurez suficiente para tener una alternativa sólida que nos permita ganar las elecciones en el orden nacional”, manifestó.