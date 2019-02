Corbalán: “La gente me tiene cansado, no vengo a robar”

El entrenador del equipo, Hugo Corbalán, fue el más cuestionado e insultado por los hinchas de San Lorenzo de Alem en la derrota de hace un par de días ante Estudiantes de San Luis.

El técnico habló con la prensa al finalizar el partido y se refirió al malestar de la gente: “Está cerca de nosotros, pero bueno, yo la verdad que en mi caso no sé qué voy a hacer. Lo de la gente me tiene un poco cansado. Yo no vengo a robar, ni nada de eso, entiendo que quieran ganar porque yo también quiero ganar”.

En ese sentido, continuó: “Cansa, siempre es lo mismo, que robamos y no sé qué cosas más. Llega un momento que cansa, uno reniega mucho, a veces se pasa de lo normal. El partido pasado me desmayé y hay cosas que no voy a aguantar. Uno quiere que las cosas salgan bien y trabaja al cien por cien”

Sobre su continuidad, afirmó: “Hay que pensarlo, no hay mucho tiempo, San Lorenzo necesita que estemos todos al cien por ciento para poder salir del momento en el que estamos, así que tengo que pensar qué voy a hacer”.

También, reflexionó: “San Lorenzo fue un club que me dio muchas cosas y siempre voy a estar agradecido y a trabajar hasta el final. Pero bueno, tampoco voy a soportar cosas que creo que no las merezco”. El domingo, San Lorenzo juega ante Racing de Córdoba: “Estamos en una situación complicada y necesitamos sumar de a tres para recuperarnos rápido y, si sigo, poder trabajar tranquilo junto al grupo”.