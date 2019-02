“La Pepe” Rasjido quiere ir por el Título Argentino este año

La boxeadora profesional catamarqueña, Jennifer “La Pepe” Rasjido, que está primera en el Ranking de la Federación Argentina de Boxeo, tiene el anhelo de pelear por el Título Argentino de la categoría Supergallo.

La catamarqueña está séptima en el Ranking Mundial de su categoría en la Asociación Mundial de Boxeo, por eso se tiene fe y quiere ir por todo. En diálogo con el medio Ringcatamarca, Rasjido comenzó diciendo: “Volví hace un par de semanas al gimnasio, tratando de agarrar ritmo para poder volver a combatir. Estimamos que podemos llegar para mediados de marzo, seguramente en hacer la primera pelea del año”.

Luego, comentó: “Mis objetivos siempre son los mismos, tratar de buscar la corona, tratar de ser campeona, es el objetivo por el que estoy en el boxeo desde hace años, entonces, este año voy a buscar la corona argentina y después ir paso a paso por una corona del mundo, que estoy cada vez más cerca”.

El año pasado Rasjido no la pasó bien: “Antes de mi operación, teníamos una propuesta para después de mi pelea con Soledad “La Playboy” Frías, salir a combatir en Australia, pero la operación postergó eso, como estaba ranqueada mundialmente y había un título en juego, pero lamentablemente no se me dio. Ahora, volví a los entrenamientos y esperando que salga la chance de nuevo”.

Cerró: “El boxeo femenino es el que está manteniendo al boxeo nacional, y a nivel internacional también, por el hecho de que hay muchas mujeres campeonas del mundo y estamos bien posicionadas en el mundo”.