Carrizo concentra con la Selección de Karate

Luego de un gran 2018, el karateca Walter Carrizo tiene como objetivo mantener su nivel durante el presente año y para eso trabaja a conciencia buscando mejorar diferentes aspectos deportivos y físicos. No obstante, recordó que “fue increíble estar ternado en los premios Olimpia, ya que cuando me llamaron, por mis logros el año pasado, fue una gran sorpresa compartir junto a otros dos chicos esa mención y estoy muy orgulloso de haber participado en ese evento maravilloso”.

Para Walter fue un año importante porque logró la medalla de Oro en los cinco nacionales en los que participó y, a su vez, también participó en cinco torneos internacionales, como Sudamericanos, Panamericanos, un certamen de serie A en Chile y un Mundial, al tiempo que también clasificó para los Panamericanos, luego de ganar la medalla de Bronce en los Odesur.

No obstante, Carrizo reconoció lo importante que fue el apoyo que recibió para poder viajar a distintos torneos nacionales e internacional. “La vez que necesité, la Secretaría de Deportes me apoyó, siempre estuvo el Dr. Maxi Brumec acompañándome de todas las maneras posibles para poder estar en los diferentes eventos y, este año, creo que va a ser bastante complicado por los cambios que hubo. De todos modos me prometieron que me van a seguir colaborando en cada instancia”, aseguró el karateca.

Por estos días, Carrizo concentra en el CENARD con el resto de la Selección y en marzo participará del Panamericano de Panamá, para luego concentrar nuevamente en el CENARD. A su vez, en su agenda figuran los Nacionales 2019, su participación en el Sudamericano en Bolivia, el Panamericano en Perú, un evento de Seria A en Chile y de acuerdo a cómo haya sido su participación en dichos torneos, no se descartan otros torneos internacionales más, por lo que se augura una gran temporada.