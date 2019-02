Balance de los servicios del Hospital de Andalgalá

A finales del año 2017, el Hospital Zonal de Andalgalá “Dr. José Chain Herrera”, puso en funcionamiento la Unidad de Dolor Torácico, el digitalizador del Mamógrafo, y el Servicio de Laboratorio en Endocrinología.

La directora del Área Programática N°9, Dra. Soledad Moreno Vázquez, realizó un balance de los servicios del Hospital en este primer año transcurrido.

Con respecto a la Unidad de Dolor Torácico dijo que “actualmente está funcionando normalmente, con la atención de los cardiólogos del Hospital”. Esta unidad facilita hacer las determinaciones en los pacientes que llegan al Hospital con dolor agudo torácico y definir si necesitan ser trasladados a un centro de mayor complejidad o si se los puede tratar en el mismo Hospital.

En cuanto a la digitación del Mamógrafo y el aparato de Rayos X, explicó que “la calidad de las imágenes es excelente”

“En Endrocrinología, atendemos a pacientes que no pueden acceder a un laboratorio particular por los costos elevados, y hacemos el seguimiento de las distintas enfermedades endocrinológicas. También contamos con un servicio de Hemoterapia, gracias a lo cual pudimos hacer transfusiones tanto en pacientes en los que era necesario por su patología, como programar cirugías ginecológicas que necesitan de transfusiones, y antes no las odiamos hacer. Y, también sirve para hacer de respaldo a las otras clínicas del Departamento”, explicó la Dra. Moreno Vázquez.

El Hospital Zonal “Dr. José Chain Herrera” trabaja en red con los hospitales de Saujíl, Pomán, Aconquija, y con el Hospital de Belén haciendo derivaciones de pacientes que necesiten atenciones de mayor complejidad. En cuanto a las derivaciones, la Directora del Área, aseguró que “estos nuevos servicios han disminuido las derivaciones en el sentido en que podemos hacer mayores y mejores diagnósticos y tratamientos. Por ejemplo, en mamografías, de todas las que se realizan un 2 por ciento son patológicas, entonces una vez que tenemos un resultado que debe ser visto por un especialista se programa la derivación a un centro de mayor complejidad. De igual forma en Endocrinología y Hemoterapia”.

Por último, precisó que “tenemos una red con el Hospital Interzonal San Juan Bautista donde nos comunicamos con los médicos que van a recibir a los pacientes que derivamos, informándoles el estado del mismo, teniendo un flujo constante de la evolución, y luego lo recibimos cuando vuelve.”

Los Servicios en números

Durante el año 2018 se realizaron:

* 47 transfusiones en el Servicio de Hemoterapia

*881 determinaciones en el laboratorio de Endocrinología

*720 mamografías

*78 partos

*63 cesáreas

*16 legrados