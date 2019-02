Retratan al mítico leopardo negro en África por primera vez en un siglo

Un fotógrafo británico siguió los testimonios de una población africana sobre la presencia del animal y colocó cámaras nocturnas para conseguir imágenes reveladoras.

Will Burrard-Lucas se reunió con pobladores de Kenia que aseguraban haber visto a la fiera. Siguió lo que creían que podían ser sus huellas. Se preparó de la mejor forma posible. Aun así, casi no tenía esperanzas de conseguir el objetivo: retratar por primera vez en más de 100 años al leopardo negro en África, más común en leyendas que en libros de naturaleza por su extrema rareza.

El fotógrafo británico colocó cámaras nocturnas, sensibles al movimiento, en la zona donde se creía que cazaba el animal, que tiene pelaje azabache producto de un melanismo (lo contrario del albinismo). Esta condición es más común entre los jaguares y podría ser una confusión entre ambas especies, de no ser porque una habita en América y otra en África y Asia.

Así llegó hasta la última instalación. "No esperaba mucho. Mientras pasaba por las fotos, me detuve sin comprender. Había un par de ojos en la oscuridad… ¡Un leopardo negro! No podía creerlo. Me tomó unos días antes de darme cuenta de que había conseguido mi sueño", relató en su blog, que quedó fuera de servicio ante la cantidad de visitas.

El hallazgo fue publicado en la revista African Journal of Ecology, que explicó la magnitud del logro. "Estas son las primeras imágenes confirmadas en cerca de 100 años de un leopardo negro en África", destacó. Según explicó la publicación científica, el último registro en el continente databa de 1909, cerca de Adís Abeba, la capital de Etiopía.