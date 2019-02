Según Duhalde, Cristina le dijo que “no veía mal” la candidatura de Lavagna

De cara a las elecciones de octubre, aún resta aclarar varios interrogantes y, en este contexto, el expresidente, Eduardo Duhalde, expresó que la también exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner, le habría enviado un particular mensaje.

“Hace un tiempo, Cristina me envió algunos mensajes por intermedio de sus amigos y, en uno de ellos, me decía que no veía mal lo de Lavagna, pero no sé”, sostuvo ante el diario La Nación.

De esta manera, el referente peronista hizo alusión a la posibilidad de que la senadora se baje de los próximos comicios si es que el economista decide postularse.

Para Duhalde, el exministro de Economía “es el candidato”: “Para mí, es Roberto. Puede aparecer otro. Para mí, el candidato es él, por razones muy claras, se ha llevado muy bien con todo el mundo. Yo rechazo absolutamente las peleas, no me vas a escuchar hablar mal de un presidente”, apuntó.

Por otro lado, se refirió a los esfuerzos de Alternativa Federal de conformar una oposición “inclusiva”: “Si uno convoca a una unidad nacional no puede haber exclusiones”.

“Estoy involucrado en hacer entender a los dirigentes de distintos partidos que la Argentina no tiene ninguna posibilidad si no armamos una gran coalición con mayorías parlamentarias. Me estoy ocupando de eso porque tengo experiencia y he cometido muchos errores y aciertos”, manifestó.