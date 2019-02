Luján: “Estoy contento por seguir metiendo goles”

El que sigue vigente en el fútbol catamarqueño es Gustavo “El Vica” Luján, que con sus más de 40 años no para de romper redes. También, el Américo Tesorieri está disfrutando de su fútbol y viene de golear a La Merced, en el cual Luján marcó tres de los siete goles.

El goleado habló con LA UNION y dijo: “Salió todo como queríamos, por eso veníamos trabajando. Ante Fiambalá nos merecíamos un poco más, pero bueno, con esta victoria nos prendemos en la pelea”. Y agregó: “Nos toca quedar libre y vamos a arrancar con todo la próxima semana”.

El equipo necesitaba ganar: “Estos torneos son durísimos, más con todos los equipos de acá que se conocen todos. Uno quiere siempre ganar, pero algunas veces no se puede, somos once contra once. Esta vez, nos tocó ganar a nosotros, por eso hay que estar tranquilos y seguir trabajando”.

Su vigencia en el gol: “Estoy contento por seguir metiendo goles, es importante para mí”, añadió: “También le tocó a Lucas Romero, la semana pasada a Valatkevincis y eso también es fundamental porque los delanteros están haciendo goles”.

Por último, cerró con una dedicatoria especial: “Esto es para mi papá que lo perdí hace poco. Solo me queda seguir y me quedo con los mejores recuerdos de él”.