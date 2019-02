Horóscopo del día domingo 10 de febrero de 2019

ARIES: Favorable en asuntos conectados con la tierra y los bienes raíces. Te resultará fácil asumir responsabilidades y tomar compromisos.

Amor: Hace tiempo que tu realidad se viene complicando con problemas y circunstancias confusas. Aparece tenuemente la añoranza.

Riqueza: Si quieres prosperar no te inhibas, usa los recursos que tienes a tu alcance y descubre tu capacidad para desarrollarte.

Bienestar: Si un amigo te desafía, tenle paciencia, en el fondo busca tu aprobación. Recuerda que los amigos serán un respaldo fundamental en tu vida.

TAURO: Es probable que hoy experimentes uno de sus típicos períodos de cansancio y que te sientas sin energías para arrancar.

Amor: En el terreno sentimental y en tu círculo familiar y de amistades, se impone el autocontrol. No eches a perder lo que ya tienes.

Riqueza: Tendrás que utilizar nuevos recursos, pero todo bien meditado ya que no hay nada que te obligue a poner en peligro tus finanzas.

Bienestar: Si estás sintiendo algún tipo de dolencia, lo mejor será que te cuides ya que no lo has estado haciendo hace mucho tiempo. Si no, las cosas empeorarán.

GÉMINIS: Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente.

Amor: No estarás de acuerdo con las tomas de posición de tu pareja y te impondrás rodeando con astucia el obstáculo.

Riqueza: De maravillas con el dinero. Oportunidad en el aire que te generará futuros beneficios. No dejes pasar esta oportunidad.

Bienestar: Pon la acción al servicio de la emoción. Abre tu sensibilidad al mundo que te rodea y esto te hará sentir ganas de realizar algo positivo.

CÁNCER: La llegada de mejores tiempos te impulsará la necesidad de verte bien y saludable, por lo que una dieta no te vendría mal.

Amor: Invita a tu pareja a disfrutar de una velada. El amor por todos los placeres de la vida te puede llevar a alturas maravillosas.

Riqueza: Date tiempo para reflexionar, no tomes decisiones apresuradas, así podrás ser dueño de tus actos con absoluta tranquilidad.

Bienestar: Favorece los contactos con diferentes personas para poder conseguir lo antes posible lo que te has propuesto. Avanza con determinación.

LEO: Tu situación familiar mejora, sobre todo porque tú pones de tu parte para que todo esté bien. Negociaciones fructíferas.

Amor: Buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Amplía el círculo de tus amistades, necesitas vida social.

Riqueza: Te adaptarás bien a los cambios laborales y sacarás provecho de lo que te toque en suerte. Tendrás que organizarte el doble.

Bienestar: Si te sientes mejor contigo mismo, te será más fácil ganarte el respeto. Asegúrate de que tu aspecto sea el mejor y sentirás una reacción inmediata.

VIRGO: A pesar de que los problemas mayores han desaparecido, el panorama sigue presentándose algo confuso. Golpe de suerte.

Amor: La espontaneidad dará fuerza a tu relación y la mantendrá importante desde todos los puntos de vista. Estarás atento a sus necesidades.

Riqueza: Hay una operación delicada que te tomará una parte substancial de tus recursos pero te puede proporcionar amplios dividendos.

Bienestar: No siempre es fácil ver el mundo como lo ven los demás, pero hoy debes hacer un esfuerzo para ponerte en el lugar de alguien.

LIBRA: Problema familiar en puerta. Controlarás la situación y la dejarás atrás. Tú y los tuyos deben unirse y superarán lo que venga.

Amor: Tendrás un ataque de ira que hará reaccionar de mala manera a tu pareja, y te arrepentirás de las cosas que has dicho.

Riqueza: Sal a buscar lo que quieres, aférrate a tu plan original y no dejes que otros te desorienten, ese es el camino del éxito.

Bienestar: Si te exigen mayor compromiso, promete pensarlo y hazlo. Ponte en marcha y decide a medida que los hechos se sucedan.

ESCORPIO: Dificultades para concentrarte te impedirán avanzar. Tiempo en que esperabas hacer todo. Con disciplina superarás el momento.

Amor: O tomas las riendas de tu relación de pareja o terminarás haciendo algo que no deseas hacer. Buen momento para comprometerse.

Riqueza: Disminuirá por completo la tensión entre tus compañeros. Es tiempo de actualizarse en los negocios, te estás quedando atrás.

Bienestar: Cuidado con tus percepciones y con el modo en el que te expresas. Pueden confundir lo que intuyes con lo que deseas. Sé transparente.

SAGITARIO: La situación laboral se pone interesante, tal como te gusta. Las condiciones son favorables para que puedas ejercitar tu genio.

Amor: Relaciones extrañas con personas con las que tienes importantes diferencias sociales, culturales y económicas.

Riqueza: Hay un proyecto creativo que se impulsa con la nueva información recibida y que te permitirá hacer las cosas más rápidamente.

Bienestar: Tu imaginación te resulta muy eficaz. No pongas en duda tu intuición. Debes seguir confiando en ti mismo. Busca las respuestas en tu interior.

CAPRICORNIO: Alguien te acercará un buen libro y descubrirás que la lectura es un antídoto contra el aburrimiento. Hoy será un día mágico.

Amor: Bastante pendiente de tu pareja y de tu familia, pero con una saludable distancia si alguien se pone muy posesivo e intolerante.

Riqueza: Giro asombroso en los negocios. Puede haber cambios de jerarquía y mejoras en los ingresos. Una propuesta que te entusiasma.

Bienestar: Cuida tu alimentación, no comas alimentos fuertes o picantes. Resultan favorables las terapias florales y la aromaterapia.

ACUARIO: Hoy podría surgir una disputa. No sabrás organizarte durante tu vida cotidiana y podrás vivir pequeños problemas que molestarán.

Amor: No siempre encontrarás a esa persona que consideras necesaria o ideal para que te acompañe en el camino hacia la felicidad.

Riqueza: No sigas dormido, ahora tienes la oportunidad de competir. Mejor, haz a un lado los titubeos y las vacilaciones.

Bienestar: Si estás descontento con tu vida, programa un cambio radical. No tienes que forzarte a hacer cosas que no deseas hacer.

PISCIS: En el día de hoy no se prevé ningún sobresalto. Igualmente ten cuidado con los accidentes ya que estás propenso a que te ocurra uno.

Amor: Si sigues siendo tan confiado podrías tener un golpe en tu orgullo por no haber tenido el mínimo necesario de cautela.

Riqueza: Contarás con mayor fluidez y con poco esfuerzo lograrás muy buenos resultados. Recibirás ingresos extras y algunas concesiones.

Bienestar: Deberás programarte una rutina de ejercicios físicos, esa será la única forma que los cumplas. Tu salud te pide a gritos una vida más sana.