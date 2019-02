El fiscal Stornelli negó extorsión y la calificó de “disparate para embarrar la causa”

La aclaración se da en el marco de una denuncia por extorsión en su contra mientras se llevan a cabo importantes avances y declaraciones en las causas de los cuadernos y los arrepentidos.

Según se habría denunciado, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla investiga una denuncia contra Stornelli por una presunta extorsión para evitar involucrar en la causa de los cuadernos al empresario Pedro Etchebest. Se señala como intermediario de la maniobra a Marcelo D'Alessio, a quien identifican como un abogado cercano al fiscal.

"D'Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. No sé a qué responde todo esto. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos", explicó Stornelli en diálogo con Radio Continental.

Y agregó: "Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los Cuadernos". El fiscal se mostró tranquilo e dijo estar conciente que estas declaraciones y denuncias son tipicas en momentos como estos. Agregó en la entrevista de La Mirada despierta de Nelson Castro, que lo sucedido es "disparate".

La denuncia por extorsión, que fue difundida en el blog del ex jefe de inteligencia de Montoneros Horacio Verbitsky, podría tener detrás una trama política. Al menos eso es lo que sospecha Elisa Carrió, quien aseguró que el magistrado Alejo Ramos Padilla responde a la agrupación La Cámpora.

Por lo pronto, Ramos Padilla es integrante y defensor público de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Participó en varias movilizaciones junto a otros jueces y fiscales que forman parte de la organización que integran la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y el polémico Enrique Senestrari, entre otros.

En sus antecedentes, acumula varias decisiones que generaron polémica. Por ejemplo, en Bahía Blanca fue denunciado por el magistrado que lo sucedió en el Juzgado Federal N° 1 por haber "dormido" una causa contra el empresario patagónico Lázaro Báez.