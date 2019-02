Cuestionan a Capdevila por querer desvincularse del Estadio Bicentenario

Las declaraciones del titular de la UDAI ANSES respecto del Estadio Bicentenario no demoraron en tomar repercusión dentro del mundo político local y desde el oficialismo cuestionaron que el dirigente del PRO sostenga que ya no tiene nada que ver con la empresa que realizó la obra y que por ende no es él quien debe hablar sovre el tema.

Conocida la postura del titular de la UDAI, quien se enojó con los entrevistadores que le consultaron sobre la obra, el diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria, Marcelo Murúa, sostuvo que más allá de las intenciones del dirigente de Cambiemos de desvincularse de la obra del Estadio Bicentenario, es “solidariamente responsable” por haber sido representante técnico de la obra.

Para el legislador, Capdevila trata de desligarse en función de sus nuevas actividades en política “ya que, seguramente, considera que esta situación (por el estadio) le hace las veces de lastre en su intento de posicionamiento”.

“Pero, más allá de su desvinculación formal de la empresa, que según él ya instrumentó, sigue estando la responsabilidad que le cabe por haber sido representante técnico de la obra en cuestión, es decir, que quien lleva adelante esa función es solidariamente responsable con la empresa en caso de tener que responder por alguna situación”, expresó.

En ese sentido, indicó que el expresidente del PRO catamarqueño no se libera de toda responsabilidad desvinculándose de la empresa “ya que tiene responsabilidades por la cuales deberá responder si así lo determina la Justicia, que son de característica personal por la función que cumplió. Todo esto de acuerdo a lo que establece la Ley de Obras Públicas”.

Murúa sostuvo que el funcionario de Cambiemos en la provincia busca utilizar “la remañida” estrategia del presidente Mauricio Macri que en los Panamá Papers, por ejemplo, se justificó diciendo: “No fui yo, fue mi padre”, o en el blanqueo de capitales, en cuyo caso el responsable fue su hermano.

“En el tema del estadio, además del informe técnico pormenorizado de la Universidad de Nacional de Tucumán que determina una por una las falencias constructivas que se manifiestan en la obra, no existen -por ejemplo- informes técnicos de nadie que avalen la teoría instalada desde opiniones políticas sin rigor técnico que habla de la falta de mantenimiento que haya sufrido la obra”, afirmó el diputado justicialista.

Por último, concluyó que “las únicas personas con expertos en el tema que emitieron opinión apoyándose en la falta de mantenimiento son profesionales que estuvieron involucrados con la obra y, por lo tanto, tienen interés en que la atención se desvíe para ese lado”.