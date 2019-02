Nieva: “Estaba por dejar de jugar, pero confiaron en mí”

El mediocampista esperó su oportunidad en el banco de suplentes en el encuentro de local ante Defensores de Esquiú. El entrenador lo metió al campo de juego y en la última pelota del partido anotó y le dio la victoria a su equipo.

El jugador no juega hace 11 meses por una lesión que lo marginó de las canchas y sobre eso se refirió hablando con LA UNION luego del partido jugado en Belén: “Estoy muy contento, hace 10 meses que no juego, cuando hice el gol lo primero que hice es ir a buscar a mi madre”.

Además, contó una particularidad: “Le agredezco al profe Carrizo que me buscó y confió en mí. Yo estaba por dejar de jugar, pero el profe me insistió a que juegue. Yo pensé que no iba a entrar en este partido, pero entré y pude meter el gol que sirvió para ganar”.

Sobre el armado del grupo: “Yo creo que el profe acertó y armó un equipo bastante maduro, es importante eso, en el banco hay jugadores fundamentales. Eso es una ventaja porque, en este caso, los que entramos fuimos importantes”.

El equipo belicho es el líder de la zona 4 producto de dos victorias en igual cantidad de partidos: “Eso nos ilusiona. Sí, bien recién comienza, pero sabemos que en Peñarol siempre se tienen que quedar los tres puntos. Es complicado jugar en esta cancha por las dimensiones de la misma. Es importante este comienzo y ojalá sigamos de esta manera”.