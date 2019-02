Sub 20: Juega Argentina, con el catamarqueño Moreno y va por el pase al Mundial

El arranque fue dubitativo y la clasificación a la etapa final se edificó sobre el sufrimiento. La calma después del huracán trajo resultados y los números positivos hicieron aparecer el buen juego. El resumen de lo hecho por la selección argentina Sub 20 en el Sudamericano es un reflejo de la evolución que dejó al equipo a un paso del Mundial de la categoría.

A partir de las 17.30, los de Fernando Batista enfrentarán al líder Uruguay por la 4ª fecha del hexagonal final en el Estadio El Teniente de la ciudad chilena de Rancagua. Si consiguen la victoria, los chicos argentinos se asegurarán su presencia en el Mundial de Polonia que se desarrollará entre mayo y junio de este año, pero también podrían cerrar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Perú si Venezuela no se impone sobre Colombia en el último turno del día.

De todos modos, Argentina podría llegar a cerrar su clasificación con cualquiera de los tres resultados: precisará que Colombia (vs. Venezuela) y Brasil (vs. Ecuador) no ganen sus presentaciones si empata o pierde. Actualmente, Uruguay comanda la tabla de posiciones con 7 puntos, pero Argentina y Ecuador son sus escoltas con 6. Para colmo, la "Albiceleste" es el equipo con mejor diferencia de gol (+3) del certamen.

Hasta el momento, la Selección cayó con Ecuador en el debut del hexagonal, pero luego superó a Colombia y Venezuela para encaminar su clasificación. El duelo ante los charrúas será la revancha de lo ocurrido en la primera fase, cuando Argentina se impuso por la mínima. En el horizonte se vislumbra la figura de Brasil, el rival de la última fecha al que la Selección podría llegar a dejar afuera del torneo y coronarse campeón al mismo tiempo.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Manuel Roffo; Aaron Barquett, Santiago Sosa, Facundo Medina, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Gonzalo Maroni, Pedro De La Vega; Julián Álvarez y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista

Uruguay: Renzo Bacchia, Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Juan Manuel Sanabria; Emiliano Gómez, Juan Manuel Boselli, Nicolás Schiappacasse; Facundo Batista. DT: Fabián Coito.

Estadio: El Teniente (Rancagua, Chile)

Hora: 17.30

Árbitro: Arnaldo Samaniego (Paraguay)

Televisación: TyC Sports