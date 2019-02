Lucía Corpacci: “Somos una de las provincias en las que menos poder adquisitivo se perdió”

Ayer, durante el acto de entrega de los fondos adquiridos por “Mi Bingo Catamarqueño” (ver pág. 12) la gobernadora Lucía Corpacci volvió a hablar con la prensa de diversos temas y, en tiempos de inicio de negociaciones paritarias, destacó que a pesar de que los incrementos salariales fueron por debajo de la inflación, Catamarca es una de las provincias en donde menos se perdió el poder adquisitivo de los trabajadores.

De esta manera, la gobernadora hizo alusión al estudio realizado por el IARAF y que fue publicado la semana pasada por LA UNION, en donde se refleja que en casi la totalidad de las provincias los salarios corrieron por detrás del incremento de precios. En ese ranking, Catamarca se ubica solo por detrás de Entre Ríos entre los distritos que menos caída tuvieron de sus salarios reales (solamente Neuquén, San Juan y Corrientes le ganaron a la inflación).

“La inflación le viene ganando a los sueldos, pero yo creo que todos vamos a poner la mejor voluntad para acercar las propuestas y que sea lo mejor que podamos dar”, respondió la mandataria ante la consulta por las negociaciones paritarias, al tiempo que añadió: “Lo que creo, y es bueno decirlo porque estos números no los sacamos nosotros, no es una cosa nuestra, es que Catamarca con la cláusula gatillo es una de las provincias que menos poder adquisitivo perdió en relación a todas las provincias del país, y eso es bueno porque no partimos de tanta diferencia”.

“Todos sabemos que uno va al supermercado y las cosas aumentan todos los días. Ahora, también tenemos un presupuesto que es con el que nos manejamos. No quiero que se me malinterprete, pero uno tiene la satisfacción de que somos una de las provincias que menos poder adquisitivo perdió el salario”.

Subsidio al transporte

Otro de los temas abordados por la gobernadora fue el subsidio que aportará la Provincia a las empresas de transporte para evitar que el boleto tenga una suba drástica ante la eliminación del subsisdio nacional.

Tras reiterar la continuidad del boleto estudiantil gratuito para los tres niveles, Corpacci dijo que desde el Gobierno “estamos tratando de cerrar con las empresas cuál va a ser el monto del que se va a hacer cargo la Provincia para poder dar un subsidio al transporte ya que el subsidio nacional se retiró. Vamos a ver cuáles son los montos con los cuales nosotros podemos colaborar para que el boleto no se vaya tan caro”.

Sin embargo, aclaró que el precio del boleto, sin dudas, iba a sufrir un incremento para los usuarios: “Al retirar el subsidio nacional no se va a poder sostener así. Estaba mirando que Santiago del Estero ya llevó el boleto, hoy a casi 20 pesos y vi que alguna empresa de transporte cerraba y despedía a 400 trabajadores. A nosotros nos preocupa mantener los puestos de trabajo, que las empresas puedan seguir brindando el servicio y que los usuarios tengan un boleto que, de alguna manera, lo puedan pagar”.

Por otra parte, la mandataria también anunció que este año nuevamente la Provincia entregará guardapolvos para los alumnos de todas las escuelas primarias públicas de la provincia y para algunas municipales y que también se hará lo propio con los kits escolares para estas instituciones educativas.

Por último, no descartó la compra de un helicóptero para la provincia, con la finalidad de que ayude en situaciones de emergencia como las sucedidas en la Cébila por el temporal del fin de semana pasado, aunque consideró que quizás antes de la compra del helicóptero sería más importante renovar la flota de aviones de la provincia como lo propuso el Gobierno para el presente año.